10 streelzachte sjaals van Belgische bodem

Klein geluk? Dat is, bij frissere temperaturen, een zachte en grote sjaal kunnen omslaan. En ’t is helemaal fijn als ze van Belgische bodem zijn!

De perfecte sjaal

Ons Belgenlandje is rijk aan heel wat getalenteerde Belgische ontwerpers. Sommige modemerken brachten speciaal voor het najaar een breicollectie uit, terwijl andere labels voluit inzetten op kwalitatieve knitwear. In het lijstje onderaan vind je alvast de zachtste, Belgische sjaals, voor iédere stijl en ieder budget. Maar eerst nog even deze tips:

Een sjaal kan je outfit maken of kraken. Kies daarom voor eentje die bij je outfit past of net voor contrast zorgt .

. Het is daarnaast een goed idee om je sjaal, handschoenen, muts en zelfs handtas op elkaar af te stemmen .

Less is more, en dat geldt ook bij de keuze van je sjaal. Eentje met een print staat het mooist bij een effen jas en een opvallende kleur komt extra goed tot z'n recht als je de rest van je outfit sober houdt.

Je kunt een sjaal ook gebruiken als blikvanger: een eenvoudige outfit kan bijvoorbeeld helemaal anders ogen met een mooie sjaal.

: een eenvoudige outfit kan bijvoorbeeld helemaal anders ogen met een mooie sjaal. Als een sjaal niet zo goed bij je lijkt te passen, kan het ook aan de kleur liggen. De kleuren die mooi bij je staan, komen dikwijls overeen met de tinten in je haren, ogen en huid. Leg dus zeker een aantal exemplaren over je schouder en onder je kin, en kijk goed of de kleur je doet opleven, of net bleker maakt.

De allermooiste Belgische sjaals

Najaarsbloemen Najaarsbloemen € 19,99 – LolaLiza Shop het hier. Luxueze mohair en alpacawol Luxueze mohair en alpacawol € 106,99 – leselles Shop het hier. Funky print Funky print € 69,99 – CKS Shop het hier. Handgemaakt uit alpacawol Handgemaakt uit alpacawol € 159 – LN Knits Shop het hier. Vandaag is rood Vandaag is rood € 22,99 – LolaLiza Shop het hier. Mooi matchend Mooi matchend € 99 – her. Shop het hier. Lila liefde Lila liefde € 27,99 – Veritas Shop het hier. Tijdloos grijs Tijdloos grijs € 29,99 – MAE bij Veritas Shop het hier. Fijngebreid mohair Fijngebreid mohair € 99 – Xandres Shop het hier. Colourblocking Colourblocking € 39 – Mayerline Shop het hier.

