Niacinamide wordt weleens de parel onder de skincare-ingrediënten genoemd. Het is dan ook een ontzettend veelzijdige topper die je bij bijna ieder huidprobleem en ieder huidtype kunt gebruiken. Wat doet het allemaal, en waarom kan ook jouw huid er baat bij hebben?

Wat is niacinamide?

Niacinamide, ook wel gekend als vitamine B3, is een vitamine die je grotendeels binnenkrijgt via voeding (zoals vis en noten). Het is een belangrijk stofje dat je spijsverterings- en zenuwstelsel draaiende houdt.

Ook in huidverzorging bewijst de vitamine haar nut. Niacinamide kan samen met andere ingrediënten, zoals retinol en vitamine C, een groot effect hebben op je huid: zo kan het vergrote poriën verminderen, fijne lijntjes en rimpels verzachten, huidschade herstellen, je huidbarrière versterken en een doffe huid weer doen stralen.

De voordelen van niacinamide

Niacinamide zorgt voor de aanmaak van ceramiden en vrije vetzuren: dat zijn natuurlijke stoffen die de barrièrefunctie versterken . Hierdoor is je huid beter bestand tegen invloeden van buitenaf én verliest ze minder vocht.

. Hierdoor is je huid beter bestand tegen invloeden van buitenaf én verliest ze minder vocht. Het helpt bij het herstellen van het huidoppervlak en heeft een licht exfoliërende werking, waardoor je minder snel schilfertjes krijgt. Bij regelmatig gebruik wordt je huid gladder zullen droogtelijntjes minder opvallen.

krijgt. Bij regelmatig gebruik wordt je huid gladder zullen droogtelijntjes minder opvallen. Last van een droge huid? Dan kun je het gebruiken om de hydraterende eigenschappen van dag- en nachtcrèmes te boosten.

van dag- en nachtcrèmes te boosten. Niacinamide heeft ook kalmerende en ontstekingsremmende eigenschappen . Dat maakt het geschikt om acne, rosacea en rode plekken te verzachten. Als je dergelijke huidproblemen hebt, vraag dan altijd eerst raad aan je dermatoloog.

. Dat maakt het geschikt om acne, rosacea en rode plekken te verzachten. Als je dergelijke huidproblemen hebt, vraag dan altijd eerst raad aan je dermatoloog. Het remt de talgproductie, waardoor het mee-eters en puistjes kan verhelpen . Bovendien helpt het om de zichtbaarheid van vergrote poriën te verminderen.

. Bovendien helpt het om de zichtbaarheid van vergrote poriën te verminderen. Vanaf een concentratie van 5% kan niacinamide oppervlakkige pigmentvlekken verminderen én voorkomen dat er nieuwe verkleuringen ontstaan.

verminderen én voorkomen dat er nieuwe verkleuringen ontstaan. Het is geschikt voor elk huidtype, zelfs de meest gevoelige of rosacea-gevoelige huid (maar is natuurlijk afhankelijk van de andere ingrediënten in een product).

Hoe gebruik je het?

1. Combineren

Niacinamide is effectief in producten als serums, toners en crèmes. Je kunt het combineren met alle producten in je huidverzorgingsroutine, zelfs als ze ingrediënten als retinol, peptiden, hyaluronzuur, exfoliërende zuren, vitamine C en alle typen antioxidanten bevatten. Dat is zelfs aangeraden, aangezien het stofje het meest effectief werkt in combinatie met andere ingrediënten die goed zijn voor je huid.

2. Tweemaal dagelijks

Voor het beste resultaat breng je twee keer per dag een product met niacinamide aan, na het reinigen van je huid. Combineer je graag meerdere producten met het ingrediënt, zoals een toner en een serum? Dat kan: de kans is klein dat je huid overgevoelig reageert, omdat vitamine B goed getolereerd wordt door alle huidtypen.

3. Ook rond je ogen

Je kunt het stofje ook veilig gebruiken rond je ogen, om donkere kringen en fijne lijntjes te helpen verminderen. Het versterkt en zorgt voor een stevigere huid.

4. Een hoge of lage concentratie?

Niacinamide kan in een lage concentratie al heel wat doen voor je huid, maar er zijn ook producten met een hoge concentratie (van 20%, bijvoorbeeld). Die gebruik je best alleen als je meer hardnekkige huidproblemen ervaart, zoals grote of slappe poriën, of een ruwe huidtextuur. Het maakt de huidtextuur fijner en gladder.

5. Eindig altijd met een SPF

Smeer altijd een zonnecrème of dagcrème met minimaal SPF 30 aan het einde van je beautyroutine. Zo bescherm je je huid tegen schadelijke uv-stralen en zorg je ervoor dat je volop profiteert van de voordelen van niacinamide.

Toppers met niacinamide

Niacinamide Natural Booster Niacinamide Natural Booster € 19,90 – Rituals Rituals bracht een aantal boosters uit om je beautyroutine mee aan te vullen, waaronder dit vederlicht serum. Het egaliseert de teint en textuur van je huid en is voor 95% van natuurlijke oorsprong. Shop het hier.

Vinoperfect Instant Brightening Moisturizer Vinoperfect Instant Brightening Moisturizer € 37,50 – Caudalie Met niacinamide als een van de hoofdingrediënten vermindert deze dagcrème pigmentvlekken, wat de oorzaak ook is: zon, acne, leeftijd of zwangerschap. Met een subtiele parelmoerglans geeft hij een gezonde glow. Shop het hier.

Niacinamide 10% + Zinc 1% Niacinamide 10% + Zinc 1% € 5,90 bij ICI PARIS XL – The Ordinary Eén van de populairste serums van The Ordinary is eentje met 10% niacinamide en 1% zink, een sterk talgregulerend ingrediënt. Deze combinatie zuivert je huid en verkleint vergrote poriën. Shop het hier.

Clinical Niacinamide 20% Treatment Clinical Niacinamide 20% Treatment € 59 – Paula’s Choice Dit hooggeconcentreerde serum bevat 20% niacinamide om vergrote poriën en ruwe bultjes veroorzaakt door zonneschade of huidveroudering te minimaliseren. Shop het hier.

Niacinamide 10% Niacinamide 10% € 6,49 bij Di – Revox Dit serum met 10% niacinamide maakt de teint gladder, helpt de barrièrefunctie van de huid te verbeteren en vermindert droogheid en onzuiverheden. Shop het hier.

Collageen + Niacinamide Dagcrème Collageen + Niacinamide Dagcrème € 24,99 bij Holland & Barrett – De Tuinen Bestaande voor 95% uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong, verzacht deze dagcrème fijne lijntjes en rimpels. Er werd een peptidencomplex aan toegevoegd, wat de collageenvorming kan stimuleren. Shop het hier.

Schuimende Reinigingsgel Schuimende Reinigingsgel € 18,45 bij Farmaline – CeraVe Deze reinigingsgel werd ontwikkeld door dermatologen en bevat drie essentiële ceramiden, hyaluronzuur en niacinamide om de huid te herstellen, hydrateren en verzachten. Shop het hier.

Daily Toner Daily Toner € 10,99 bij Di – Q+A Deze toner voor dagelijks gebruik heeft een 95,4% natuurlijke formule met niacinamide om de talgproductie te reguleren en hyaluronzuur om diep te hydrateren. Shop het hier.

Hyaluron Activ B3 Oogverzorging Hyaluron Activ B3 Oogverzorging € 36,71 bij Farmaline – Avène Deze oogcrème heeft een drievoudige corrigerende werking op basis van niacinamide, hyaluronzuur en dextraansulfaat. Hij verzacht diepe rimpels en zorgt voor een frisse blik. Shop het hier.

