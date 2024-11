Van crèmes en serums tot pillen, drankjes en zelfs spuitjes: collageen is tegenwoordig overal in de beautywereld. Het stofje belooft dan ook heel wat moois, zoals een stevigere huid met minder fijne lijntjes en diepe rimpels. Maar heeft het zin om te investeren in collageencrèmes of -supplementen? Enkele interessante feiten die je moet weten.

1. Collageen is een huideigen stof

Collageen is een eiwit dat belangrijk is voor je hele lichaam. Het komt van het Griekse woord ‘kolla’, dat samenbinden of lijm betekent, en zorgt voor stevigheid in je organen, weefsels, botten, pezen, haren, nagels en huid.

Naarmate je ouder wordt, neemt de aanmaak van collageen, elastine en andere bouwstoffen in je huid af. Dit maakt deel uit van het natuurlijke verouderingsproces waarbij je huid langzaam haar stevigheid en elasticiteit verliest. Daar valt niets aan te doen, maar er zijn wél manieren om je huid langer jong te houden, zoals de juiste ingrediënten smeren en bepaalde levensstijlfactoren vermijden.

De afbraak van collageen is onvermijdelijk, maar kan wel worden vertraagd door een goede huidverzorging en een gezonde levensstijl.

2. Sigaretten, stress en suikers breken collageen sneller af

Bepaalde factoren kunnen ervoor zorgen dat je huid sneller collageen en elastine verliest:

Roken : vrije zuurstofradicalen, veroorzaakt door sigaretten, zorgen voor een pijlsnelle afbraak van collageen en elastine.

: vrije zuurstofradicalen, veroorzaakt door sigaretten, zorgen voor een pijlsnelle afbraak van collageen en elastine. Stress : een te hoge hoeveelheid van het stresshormoon (cortisol) kan onzuiverheden en een doffe huid veroorzaken, maar kan ook het huidverouderingsproces versnellen. Door de stijging van cortisol kan je huid namelijk stoffen aanmaken die collageen afbreken.

: een te hoge hoeveelheid van het stresshormoon (cortisol) kan onzuiverheden en een doffe huid veroorzaken, maar kan ook het huidverouderingsproces versnellen. Door de stijging van cortisol kan je huid namelijk stoffen aanmaken die collageen afbreken. Onvoldoende slaap : het slaaphormoon (melatonine) is een krachtige antioxidant die helpt je huid te herstellen en nieuw collageen aan te maken.

: het slaaphormoon (melatonine) is een krachtige antioxidant die helpt je huid te herstellen en nieuw collageen aan te maken. Te veel snelle suikers : suiker kan acne verergeren, maar kan zich ook vastzetten op het natuurlijke collageen in je huid.

: suiker kan acne verergeren, maar kan zich ook vastzetten op het natuurlijke collageen in je huid. Luchtvervuiling : fijne stofdeeltjes zorgen voor vrije radicalen en ontstekingsfactoren in je huid. Vervuiling wordt in verband gebracht met o.a. collageenafbraak, pigmentvorming en een overmatige talgproductie.

: fijne stofdeeltjes zorgen voor vrije radicalen en ontstekingsfactoren in je huid. Vervuiling wordt in verband gebracht met o.a. collageenafbraak, pigmentvorming en een overmatige talgproductie. Uv-straling: onbeschermde blootstelling aan de zon kan collageen en elastine beschadigen.

3. Bepaalde ingrediënten boosten de aanmaak van collageen

Wondercrèmes om het huidverouderingsproces om te keren of rimpels volledig weg te smeren, bestaan helaas niet. Maar de juiste ingrediënten kunnen je huid wél verstevigen en egaliseren, meer volume genereren en je huidbarrière versterken.

Glycolzuur boost bijvoorbeeld de aanmaak van collageen en elastine, terwijl peptiden werken als de bouwstenen van collageen. Vitamine C is dan weer een krachtige antioxidant die ervoor zorgt dat de huid haar stevigheid behoudt. En zo zijn er nog een pak andere straffe anti-age ingrediënten!

4. Collageencrèmes smeren heeft geen zin

Er zijn dus een aantal ingrediënten die het collageen in je huid boosten, maar kun je het ook aanbrengen via crèmes? Volgens dermatologen en onderzoeksartsen niet. Collageenmolecules zijn namelijk te groot om in het huidoppervlak te dringen, waardoor ze niet kunnen samensmelten met het huideigen collageen. Ze zorgen dan ook niet voor de huidversteviging die je misschien voor ogen hebt.

In sommige producten is het collageen zo klein gemaakt dat het wel kan worden opgenomen door je huid, maar ook in de kleinst mogelijke (nano)vorm kan het zich niet binden. Er bestaat tot nu toe geen onderzoek dat het tegendeel bewijst.

Investeren in collageencrèmes heeft dus geen zin: je kunt beter kiezen voor producten met ingrediënten die de collageenaanmaak in je huid boosten, of het bestaande collageen onderhouden.

Collageenmolecules zijn te groot om in de huid te dringen. Investeren in dure collageencrèmes heeft dus geen zin.

5. Het is een vochtregulerend ingrediënt

Toch is collageen niet helemaal nutteloos in huidverzorging. Heel wat onderzoeken toonden immers aan dat het een uitstekend vochtregulerend ingrediënt is. Dat kan ervoor zorgen dat je huid beter vocht vasthoudt, met minder diepe rimpels en droogtelijntjes tot gevolg. Hierdoor kun je een anti-age-effect bekomen.

Een kleine, maar belangrijke kanttekening: collageen is hierin niet uniek. Je kunt net zo goed andere vochtregulerende stofjes smeren, zoals glycerine of hyaluronzuur. Collageen smeren om de vochtbalans in je huid op peil te houden, is dus niet meteen nodig.

6. Bepaalde behandelingen kunnen collageen-aanmaak stimuleren

Bepaalde behandelingen bij de dermatoloog of schoonheidsspecialist (zoals microneedling en een laserbehandeling) zorgen voor minuscule gaatjes in de diepere huidlaag, waardoor het natuurlijke wondgenezingsproces op gang komt. Hierdoor maakt de huid nieuw collageen aan, al duurt het enkele maanden vooraleer je daar het effect van ziet.

7. Supplementen geven geen garantie op een stevigere huid

Beautysupplementen zijn immens populairder, en ook collageen is terug te vinden in heel wat pillen en drankjes. Toch is het niet zeker dat ze je een stevigere huid bezorgen. De werking wordt immers beïnvloed door heel wat factoren, zoals de puurheid van het product en bepaalde vitaminetekorten in je lichaam.

Collageen is immers een belangrijke bouwstof voor je hele lijf. Neem je het in om je huid te verstevigen, maar heeft een ander orgaan het op dat moment meer nodig? Dan zal het eerst naar daar gaan, en pas later naar je huid.

Conclusie

Collageen is een huideigen stof die na verloop van tijd op een natuurlijke manier wordt afgebroken, waardoor je huid z’n stevigheid en veerkracht langzaam verliest.

Voorkomen is daarom beter dan genezen: een goede huidverzorging en gezonde levensstijl vertragen het afbraakproces. Rook niet, hou stress onder controle, slaap voldoende, beperk snelle suikers en smeer dagelijks een crème met zonnefilter.

is daarom beter dan genezen: een goede huidverzorging en gezonde levensstijl vertragen het afbraakproces. Rook niet, hou stress onder controle, slaap voldoende, beperk snelle suikers en smeer dagelijks een crème met zonnefilter. Boost daarnaast het natuurlijke collageen met krachtige antioxidanten en huidherstellende ingrediënten .

. Laat collageencrèmes links liggen: de molecules zijn te groot om de huid te doordringen en zelfs in de kleinste vorm kunnen ze zich niet aan je huideigen collageen binden.

links liggen: de molecules zijn te groot om de huid te doordringen en zelfs in de kleinste vorm kunnen ze zich niet aan je huideigen collageen binden. Ook bij supplementen is er geen garantie dat ze je een stevigere huid bezorgen. Het collageen kan immers eerst naar een ander orgaan gaan dat er meer nood aan heeft.

Bronnen: Dr. Jetske Ultee, Paula’s Choice

