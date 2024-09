Deze gewoontes geven je sneller rimpels

Rimpels horen bij het natuurlijke verouderingsproces en zijn, vroeg of laat, onvermijdelijk. Toch zijn er een aantal manieren om je huid zo lang mogelijk jong te houden, zoals het vermijden van deze 7 gewoontes:

1. Geen zonnecrème gebruiken

Maar liefst 80% van de tekenen van huidveroudering wordt veroorzaakt door uv-straling. Als je geen zonnecrème gebruikt, heb je dus sneller en meer kans op huidverslapping, pigmentvlekken, vroegtijdige rimpelvorming en serieuze gezondheidsrisico’s zoals huidkanker.

Smeren is dus de boodschap, ook in de winter of als de zon niet lijkt te schijnen, want uv A-stralen (met de ‘A’ van ‘aging’) zijn het hele jaar door aanwezig en kunnen doorheen wolken en glas dringen. Dat kan met een zonnecrème, of met een dagcrème waar een SPF (Sun Protection Factor) aan werd toegevoegd – als je rekening houdt met deze belangrijke factoren.

2. Je gezicht niet reinigen

Naast zonnecrème aanbrengen, is reinigen een van de belangrijkste stappen in je huidverzorgingsroutine. ’s Avonds verwijder je make-up, talg en vuil van buitenaf (denk maar aan fijn stof en gifstoffen van metalen en gassen), terwijl je in de ochtend het vuil verwijdert dat je huid tijdens haar nachtelijke herstelperiode zelf naar de oppervlakte bracht. Neem daarom de tijd om mild, maar grondig te reinigen. Zo hou je je velletje fris en stralend en geef je puistjes of onzuiverheden geen kans. Hoe je perfect je huid kunt reinigen, lees je in dit artikel.

3. Je ooglid strak trekken

Heb jij, net zoals velen, de gewoonte om je ooglid strak naar buiten te trekken om een potloodlijntje te zetten? Niet doen, want trekken aan dat tere velletje, kan op lange termijn zorgen voor rimpels. Kantel je hoofd liever wat naar achteren (of kijk in een spiegeltje naar beneden) en kies voor een eyeliner die makkelijk over je huid glijdt.

4. Je wenkbrauwen optrekken

Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van mascara: trek je wenkbrauwen liever niet op om rimpels op je voorhoofd te voorkomen. Hou je hoofd lichtjes naar achteren en breng je mascara zo aan, zonder dat je moet fronsen.

5. Roken en alcohol drinken

Een binnenkopper: roken is een directe aanslag op je huid. Nicotine vernauwt de bloedvaten en breekt collageen en elastine, die zorgen voor de stevig- en soepelheid van je huid, in een sneltempo af. Daarnaast zijn de welbekende ‘rokerslijntjes’ rond de mond onvermijdelijk.

Alcohol zorgt er dan weer voor dat de vochtbalans in je lichaam ontregeld geraakt. Ook de elasticiteit gaat erop achteruit, met een doffe huid met fijne lijntjes en rimpels als gevolg. Zweer die sigaret dus af en drink alcohol met mate.

6. Te veel suiker eten

Een ingrediënt om te proberen vermijden, is suiker. Je huid bestaat namelijk voor een groot deel uit collageen, en hoge suikerconcentraties in je bloed kunnen daar verklevingen in veroorzaken. Het resultaat? Je huid wordt minder elastisch en rimpels worden geaccentueerd. Zet liever meer verse groenten en fruit op het menu om de antioxidanten en vitamines in je huid te boosten. Vitamine A is bijvoorbeeld onmisbaar bij de aanmaak van nieuwe huidcellen en vitamine C zorgt voor meer elasticiteit. In dit artikel lees je meer over wat je kunt eten voor een gezonde, gladde huid.

7. Onvoldoende slapen

Op tijd onder de wol kruipen is niet alleen goed voor je algehele gezondheid, maar zorgt ook voor een fitter gevoel, een goed humeur en een mooie huid. Een Amerikaans onderzoek toonde namelijk aan dat mensen die langdurig te kort of slecht slapen meer kans hebben op een versnelde huidveroudering. Bovendien herstelt de huid van goede slapers sneller na zonneschade of huidirritatie.

