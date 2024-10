Toppers waarmee je elke najaarsoutfit naar een hoger niveau tilt, zijn hoge laarzen. Ook dit seizoen zijn ze meer dan populair!

Voor elke kuit de perfecte laars

Of je ze nu draagt bij een rok, jeans of jurk: hoge laarzen zijn altijd een goede keuze in het najaar. En voor ieder figuur is er een passend model! Met deze tips vind je vast het perfecte paar:

Smalle kuiten ? Zorg er dan voor dat je laarzen niet te wijd zijn, maar mooi aansluiten. Met een vetersluiting kun je eenvoudig de schachtomtrek aanpassen naar jouw maat.

? Zorg er dan voor dat je laarzen niet te wijd zijn, maar mooi aansluiten. Met een vetersluiting kun je eenvoudig de schachtomtrek aanpassen naar jouw maat. Heb je iets bredere kuiten ? Kies eventueel voor laarzen met een hoge hak om je silhouet in balans te brengen. Zorg er wel voor dat de hak niet te smal is om het tegenovergestelde effect te vermijden. Let er bovendien op dat je laarzen niet te hard spannen: kies voor een rekbaar of soepel materiaal dat zich comfortabel aanpast.

? Kies eventueel voor laarzen met een hoge hak om je silhouet in balans te brengen. Zorg er wel voor dat de hak niet te smal is om het tegenovergestelde effect te vermijden. Let er bovendien op dat je laarzen niet te hard spannen: kies voor een rekbaar of soepel materiaal dat zich comfortabel aanpast. Wie stevigere benen heeft, kan voor laarzen met een plateauzool kiezen. Die zorgen voor meer harmonie.

heeft, kan voor laarzen met een plateauzool kiezen. Die zorgen voor meer harmonie. Als je kortere benen hebt, kun je met de juiste laarzen je benen een beetje verlengen. Zo kies je best voor laarzen met een hoge hak of sleehak. Laarzen met een spitse tip kunnen ook wonderen doen. Laarzen die niet stevig genoeg zijn en daardoor afzakken, kies je beter niet.

hebt, kun je met de juiste laarzen je benen een beetje verlengen. Zo kies je best voor laarzen met een hoge hak of sleehak. Laarzen met een spitse tip kunnen ook wonderen doen. Laarzen die niet stevig genoeg zijn en daardoor afzakken, kies je beter niet. Zijn je benen niet superkort, maar ben je ook niet zo groot ? Dan komen laarzen met hoge hakken uiteraard van pas. Loop je liever plat? Ga dan voor laarzen in dezelfde kleur als je outfit, want die ogen optisch verlengend.

? Dan komen laarzen met hoge hakken uiteraard van pas. Loop je liever plat? Ga dan voor laarzen in dezelfde kleur als je outfit, want die ogen optisch verlengend. Zet je grote voeten liever niet in de kijker? Draag dan geen puntschoenen, maar kies voor laarzen met ronde tippen. Kleurrijke exemplaren trekken de aandacht naar je voeten. Je gaat dus beter voor een iets donkerder model.

11x hoge laarzen

Laarzen uit vegan leer Laarzen uit vegan leer € 110 – Tamaris Shop het hier.

Topcomfort Topcomfort € 170 – Gabor bij Torfs Shop het hier.

Trendy cowboyboot-vibes Trendy cowboyboot-vibes € 54,99 – Graceland bij vanHaren Shop het hier.

Winters wit Winters wit € 74,90 – Van Hill bij About You Shop het hier.

Ultra-elegant Ultra-elegant € 178,99 – Sasha Shop het hier.

Combinatietopper Combinatietopper € 119 – BENT Shop het hier.

Superstevige zool Superstevige zool € 130 – Tamaris Shop het hier.

Magisch metallic Magisch metallic € 129,95 – Mexx bij Omoda Shop het hier.

Tijdloze toppers Tijdloze toppers € 178,99 – Georgia Rose bij Sarenza Shop het hier.

Stoere veterlaarzen Stoere veterlaarzen € 71,90 – Van Hill bij About You Shop het hier.

Overknee laarzen Overknee laarzen € 149,99 – Ulla Popken Shop het hier.

