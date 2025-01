Pantoffels die je voeten lekker warm houden? Daar zijn wij fan van! In deze comfy exemplaren cocoonen we nog de hele winter lang.

Poezelige pantoffels

Onmisbaar zijn ze als het koud is buiten, zo’n poezelig paar pantoffels. Je shopt ze in alle vormen en diktes, in alle maten en in alle kleuren van de regenboog! Match je pantoffels met je pyjama of huispak voor een samenhangende look, of kies voor een contrasterende kleur om een neutrale outfit op te vrolijken. Heb je dikwijls last van koude voeten? Een (thermo)voering zorgt voor extra warmte en comfort, net zoals wol. Kies dan voor mohair of merinowol: die stoffen zijn superwarm, zacht en prikken niet.

Ook handig voor de winter: zo was en verzorg je een wollen trui!

15x zachte sloffen voor de winter

Gevoerde pantoffels met nepbont Gevoerde pantoffels met nepbont € 19,99 – H&M Shop het hier. Pantoffels met pompons Pantoffels met pompons € 14,99 – inSua bij Veritas Shop het hier. Teddy instappers met lama Teddy instappers met lama € 12,99 – Casa Mia bij vanHaren Shop het hier. Slippers uit nepbont Slippers uit nepbont € 18,99 – Etam Shop het hier. Teddy pantoffelboots Teddy pantoffelboots € 19,99 – HEMA Shop het hier. Gevoerde pantoffels met goudkleurige gesp Gevoerde pantoffels met goudkleurige gesp € 39,95 – Torfs Shop het hier. Fluffy slippers Fluffy slippers € 29,99 – La Redoute Shop het hier. Gevoerde ballerinasloffen Gevoerde ballerinasloffen € 4,99 – Zeeman Shop het hier. Pantoffelboots met kabelpatroon Pantoffelboots met kabelpatroon € 15,99 – C&A Shop het hier. Pantoffels met grof ribbelpatroon Pantoffels met grof ribbelpatroon € 10 – JYSK Shop het hier. Sloffen met hartje Sloffen met hartje € 12 – Kiabi Shop het hier. Slippers met nepbont Slippers met nepbont € 6,99 – Zeeman Shop het hier. Pantoffels van imitatiebont Pantoffels van imitatiebont € 12,99 – C&A Shop het hier. Gevoerde sloffen met oortjes Gevoerde sloffen met oortjes € 9 – Kiabi Shop het hier. Gebreide en gevoerde pantoffelboots Gebreide en gevoerde pantoffelboots € 29,99 – Hunkemöller Shop het hier.

