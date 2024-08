Opvallend of net heel natuurlijk. Lang of kort. Gitzwart of subtiel zachtbruin. Met wimperextensions transformeer je je blik in een oogopslag, maar toch zijn er een aantal dingen die je op voorhand wilt weten. We lijsten de voor- en nadelen graag voor je op!

Wat zijn wimperextensions?

Er zijn heel wat manieren om je wimpers een boost te geven. Dat kan bijvoorbeeld met mascara, valse wimpers, serums en wimperextensions: individuele, synthetische haartjes die haartje voor haartje met een huidvriendelijke lijm bevestigd worden aan de natuurlijke wimpers, zodat je wimperlijn voller en langer lijkt.

Hoewel ze erg mooi kunnen zijn en voor heel wat gemak kunnen zorgen, zijn er ook een aantal minpuntjes aan het verhaal. Wimperextensions laten plaatsen is dan ook een weloverwogen keuze, en misschien kunnen de volgende voor- en nadelen je hierbij helpen.

De voordelen van wimperextensions

1. Je kiest de lengte, kleur, krul en densiteit zelf

Met wimperextensions kun je een opvallend of net een heel natuurlijk resultaat bekomen. Je beslist namelijk zelf over de lengte, de kleur, de krulsterkte, de dikte en het aantal extensions dat je laat plaatsen. Dat bespreek je samen met de schoonheidsspecialiste, want niet elk type extension (of niet elke techniek) is geschikt voor jouw wimpers.

2. Ze blijven zo’n zes weken zitten

Van goedgeplaatste extensions heb je zo’n zes weken plezier, afhankelijk van de levensduur van je natuurlijke wimpers. Belangrijk is wel dat je ze goed verzorgt (maar dat lees je verder in dit artikel).

3. Je hoeft geen wimperkruller of mascara meer te gebruiken

Wimperextensions geven de illusie van een vollere, krullende wimperlijn. Dat maakt een wimperkruller en mascara overbodig, wat je veel tijd kan besparen ’s ochtends. Het is zelfs volledig afgeraden om mascara te gebruiken bij wimperextensions, want het verwijderen kan ervoor zorgen dat ze afbreken of dat de wimperlijm sneller loslaat. Daarom let je ook beter op met oogschaduwsticks en eyeliner op je bovenste wimperrand.

Wil je toch mascara gebruiken? Doe dat dan alleen op je onderste wimpers, vermijd waterproof formules en gebruik alleen make-upremovers die geschikt zijn voor extensions (zonder olie).

De nadelen van wimperextensions

4. Ze vragen wat onderhoud

Borstel je extensions dagelijks met een schoon wimperkammetje. Zo breng je ze in model en haal je losse wimpers weg.

je extensions dagelijks met een schoon wimperkammetje. Zo breng je ze in model en haal je losse wimpers weg. Maak je wimpers regelmatig schoon met een gespecialiseerde, olievrije reiniger . Vraag ernaar in het salon.

. Vraag ernaar in het salon. Wrijf niet in je ogen , want dat kan de extensions doen loskomen en uitvallen. Probeer de extensions zo weinig mogelijk aan te raken.

, want dat kan de extensions doen loskomen en uitvallen. Probeer de extensions zo weinig mogelijk aan te raken. Vermijd warm water de eerste 24 uur na de behandeling. De lijm moet goed kunnen uitharden.

5. Verkeerde extensions kunnen je natuurlijke wimpers beschadigen

Zijn de extensions te zwaar, te dik of te lang? Dan zou dat je natuurlijke wimpers kunnen beschadigen en sneller doen uitvallen. Ook een correcte plaatsing is belangrijk om je natuurlijke wimpers te beschermen en zo lang mogelijk van het resultaat te kunnen genieten: kies dus altijd voor een ervaren wimperstylist.

6. Je moet ze regelmatig laten bijwerken

Als je het eindresultaat wilt behouden, dan moet je de extensions om de twee à vier weken laten bijwerken (en daar hangt een prijskaartje aan). Ze vallen immers samen met je natuurlijke wimpers uit, maar dat is niets om je zorgen over te maken: je wimpers vallen elke zes tot acht weken van nature uit en groeien ook weer aan.

7. Je kunt ze niet zelf verwijderen

Verwijder je wimperextensions nooit zelf – dat is een werkje voor de wimperstylist. Door ze zelf uit te trekken, kun je je eigen wimpers beschadigen.

Dit vind je misschien ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!