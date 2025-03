Een concealer is je beste maatje als het aankomt op een frisse blik. Hij licht de zone onder je ogen op en doet nog veel meer dan dat, zoals oneffenheden camoufleren en je oogleden voorbereiden op oogschaduw. Beautyredactrice Jolien, ook visagiste, toont hoe je dit wonderproduct gebruikt.

Wat is concealer?

Met een concealer kun je oneffenheden camoufleren, zodat puistjes, vlekjes, donkere kringen en verkleuringen minder zichtbaar worden.

Verschillende soorten

De meeste producten zijn vloeibaar en breng je met een handige applicator aan, maar er zijn ook sticks, crèmes en poeders verkrijgbaar:

Vloeibare concealers zijn geschikt voor elk huidtype en geven een lichte tot volledige dekking, afhankelijk van de pigmentatie in de formule.

zijn geschikt voor elk huidtype en geven een lichte tot volledige dekking, afhankelijk van de pigmentatie in de formule. Sticks en hydraterende crèmeconcealers zijn fijn voor een droge huid en zijn vaak hoog qua dekkingskracht, omwille van het rijkelijke pigment en de dikkere textuur.

zijn fijn voor een droge huid en zijn vaak hoog qua dekkingskracht, omwille van het rijkelijke pigment en de dikkere textuur. Poeders bestaan meestal uit minerale ingrediënten en zijn vooral geschikt voor een vette of gevoelige huid. Ze zijn eerder licht qua dekking maar kunnen wel makkelijk worden opgebouwd.

Verschillende kleuren

Een goede richtlijn is om een concealer te kiezen die een tintje lichter is dan je foundation. Ga liever niet té licht om een grauw effect te vermijden.

Heb je blauwe verkleuringen onder je ogen? Kies dan voor een concealer met een oranje ondertoon.

verkleuringen onder je ogen? Kies dan voor een concealer met een oranje ondertoon. Neigen de verkleuringen eerder naar de paarse kant? Kies dan voor eentje met een gele ondertoon.

kant? Kies dan voor eentje met een gele ondertoon. Last van puistjes of roodheden ? Kies dan voor een groene corrector.

? Kies dan voor een groene corrector. Bruine vlekjes? Die neutraliseer je met een roodgetinte corrector.

Breng je de concealer over de verkleuringen aan, dan zullen de kleuren elkaar neutraliseren waardoor ze verdwijnen. Is de gekleurde corrector nog zichtbaar, dan kun je er een huidkleurige concealer of stipje foundation over aanbrengen.

Concealer aanbrengen

1. Oogcrème

Breng als eerste stap een oogcrème aan om de zone rond je ogen te hydrateren. Die hydratatie zorgt ervoor dat je concealer mooier met de huid versmelt en minder snel fijne lijntjes vertoont.

2. Foundation

Breng eerst je foundation aan. Die camoufleert het grootste deel van de oneffenheden en zorgt voor een egale teint. Gebruik daarna pas concealer om kleine imperfecties of kleurafwijkingen te corrigeren. Er zijn twee uitzonderingen:

Rond je oogcontouren breng je best geen foundation aan, enkel concealer. Te veel laagjes op elkaar zorgen voor een onnatuurlijk effect.

breng je best geen foundation aan, enkel concealer. Te veel laagjes op elkaar zorgen voor een onnatuurlijk effect. Om vegen en opgehoopte restjes te vermijden, breng je best geen concealer aan over een poederfoundation. Als je zo’n soort foundation gebruikt, dan breng je concealer best als eerste aan.

3. In stipjes

Breng ‘m in stipjes aan: begin naast de binnenste ooghoek en volg de vorm van je oogkas. Vervaag het product met een kwast, je vingers of een make-upspons tot je geen overgang meer ziet tussen de concealer en je foundation of huid. Werk in dunne laagjes met heel weinig product voor het meest natuurlijke effect.

4. Oogschaduwprimer

Breng je later nog oogschaduw aan, vervaag dan alvast een stipje concealer op je oogleden. Hierdoor werk je fijne adertjes en verkleuringen weg en zorg je voor een perfecte basis waar je oogschaduw zich aan kan hechten.

5. Matterend poeder

Fixeer het product met een matterend, transparant poeder. Op die manier zet je de concealer vast, waardoor hij langer en mooier blijft zitten.

6. Op een puistje

Wil je concealer aanbrengen op een puistje? Gebruik hiervoor dan een groene corrector die de roodheden van het puistje zal neutraliseren. Breng ‘m aan op je vingertop of op een kwast en stippel het heel plaatselijk op je huid. Vermijd rechtstreeks contact met de applicator, want zo zouden er bacteriën van het puistje in de tube kunnen belanden.

Videoproducer: Rien Delvaux • Camera en montage: Jill Verheyden • Tekst en productie: Jolien Thieleman

