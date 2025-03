Ben je grijs haar liever kwijt dan rijk, maar wil je een kappersbezoek nog even uitstellen? Met deze trucjes kun je grijze haren camoufleren.

Grijze haren camoufleren zonder de kapper

Steeds meer vrouwen stoppen met hun haren kleuren en gaan volop voor een grijze coupe. Maar dan is er natuurlijk altijd een fase waarbij je een uitgroei krijgt en die grijze haren misschien nog even wilt verstoppen. Of misschien wil je liever geen grijs haar, en zoek je naar manieren om ze te camoufleren. Geraak je niet bij de kapper, of wil je een kappersbezoek nog even uitstellen? Gelukkig zijn er manieren om zelf je grijze haren te camoufleren, die je achteraf gewoon makkelijk kunt uitwassen.

1. Uitgroeispray om grijze haren snel en volledig te bedekken

Een uitgroei volledig camoufleren, kan met een haarspray die pigmenten bevat. Zo ga je te werk:

Schud de spuitbus goed voor gebruik en bedek je voorhoofd met je hand om te voorkomen dat het product op je huid terechtkomt. Leg eventueel ook een handdoek over je schouders.

Spray rechtstreeks op de haaraanzet die je wilt camoufleren, op zo’n 10 cm afstand.

Laat het product enkele minuten drogen en fixeer eventueel met wat haarlak.

Magic Retouch, L’Oréal Paris, € 13,99 bij Douglas

2. Haarmascara om met haarfijne precisie aan te brengen

Hier en daar een grijs haar? Dan is haarmascara je beste vriend. Zo breng je het aan:

Scheid het grijze haar of de grijze lok die je wilt kleuren van de rest van je haar.

Breng de mascara vanaf de wortel aan, tot zover het nodig is.

Laat even drogen en kam vervolgens voorzichtig door.

Haarmascara, Syoss, € 24 bij bol.com

3. Haarpoeder: make-up voor je haar

Met een haarpoeder bedek je uitgroei en kun je zelfs high- en lowlights creëren. Zo gebruik je het:

Pik met het kwastje wat poeder op en stempel het rechtstreeks op het haar waar de uitgroei zichtbaar is.

Om high- of lowlights te creëren of op te frissen, trek je lijnen met een lichter of donkerder poeder.

Root Cover Up, Color Wow, € 35,99 bij Douglas

Grijze haren uittrekken: een goed idee?

Snel weg met die grijze haren door ze uit te trekken, zou je denken? Geen goed idee, want zo kun je het haarzakje beschadigen. Gevolg: het groeit weer terug, even grijs dan ervoor, maar kronkeliger dan ooit.

Het is trouwens een mythe dat als je één grijs haar uittrekt, er twee voor terugkomen. Het uittrekken van een grijs haar heeft geen invloed op de hoeveelheid grijze haren die je in de toekomst zult krijgen.

Verzorgingstips voor grijs haar

De vermindering van pigmentcellen in je haren, waardoor ze grijs kleuren, kan ervoor zorgen dat grijs haar minder glanst, stugger en kwetsbaarder wordt. Zorg daarom voor een aangepaste verzorging. Deze tips helpen je alvast op weg:

