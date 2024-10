8 eetbare bodembedekkers die een plekje in je tuin verdienen

Bodembedekkers zijn een onmisbaar deel van onze tuin. Niet alleen houden ze onkruid tegen, maar ze beschermen ook de grond tegen extreme weersomstandigheden zoals hoge temperaturen en uitdroging. Met eetbare bodembedekkers kies je voor de meest praktische én pragmatische oplossing, want die zijn goed voor je tuin én voor jou. Hieronder vind je onze 8 aanraders!

Eetbare bodembedekkers in de volle zon

Deze eetbare bodembedekkers floreren in het zonnetje!

1. Wilde tijm (kruiptijm, kleine tijm)

Deze aromatische bodembedekker is een stevige kruiper die zich makkelijk een weg weet te banen in elke tuin. Zodra de takjes grond raken, worden er wortels gevormd en ontstaat er in een mum van tijd een mooi tijmtapijt van ongeveer twee tot vijf cm hoog. Kruiptijm (Thymus serpyllum) stelt eigenlijk weinig eisen aan z’n ondergrond zolang ‘ie maar in de volle zon staat. Deze bodembedekker kan ook goed tegen droogteperiodes, en is dus een echte aanwinst voor je tuin!

Vanaf mei komt de wilde tijm in bloei en transformeert het groene tapijt zich in een bloementapijt van lichtroze-paarse bloemetjes. De bijen en vlinders zijn er dol op! En zowel de wintergroene blaadjes als de bloemen zijn perfect eetbaar!

Wilde tijm in bloei (© Pixabay)

2. Bieslook

Dit lijkt misschien een beetje een vreemde eend in de bijt, maar als je op zoek bent naar een eetbare borderplant voor je kruidentuin, is bieslook (Allium schoenoprasum) wel degelijk een goed idee. Het bolgewas spreidt zich namelijk makkelijk uit door enerzijds bolvermeerdering en anderzijds uitzaaiingen. De mooie bolvormige bloemen zijn ook een echte showstopper in de tuin.

Een groot voordeel van bieslook is dat je er de hele lente en zomer van kunt knippen, zonder dat de plant verdwijnt.

Bieslook in bloei (© Getty Images)

3. Oregano

Oregano (Origanum vulgare), ook wel bekend als wilde marjolein, is een vaste borderplant die zich snel uitzaait en verspreidt. Hij verkiest een plekje in de volle zon en krijgt prachtige schermvormige bloemen waar bijen en vlinders verzot op zijn. In tegenstelling tot de voorgaande kruiden wordt oregano tot 60 cm hoog.

Oreganostruik (link) – Oregano in bloei (rechts) – © Pixabay

4. Goudsbloem

Goudsbloem (Calendula officinalis) is een eenjarige plant die bloeit van juni tot oktober, en zichzelf zeer makkelijk uitzaait. Eén keer zaaien, en je hebt altijd goudsbloemen in je tuin. In het voorjaar zie je al snel heel wat kiemende plantjes die snel uitgroeien tot prachtige bloeiende planten.

Van de bloemen kun je olie en zalf maken, maar evengoed een overheerlijke thee van trekken of als pittige toevoeging aan salades gebruiken.

Goudsbloem (© Getty Images)

Eetbare bodembedekkers in de schaduw

Ook in de schaduw kun je aan de slag met eetbare bodembedekkers!

5. Daslook

Ook dit lid van de lookfamilie is een nuttige bodembedekker. Er komen witte stervormige bloemetjes op vanaf april tot en met juni, en zowel het loof als de bloemen zijn eetbaar. Zo kun je bijvoorbeeld heerlijke daslookpesto maken in het voorjaar of het loof verwerken in soep.

In tegenstelling tot bieslook is daslook helaas enkel een bodembedekker in het voorjaar, want na de bloei sterft het loof af, net zoals andere lentebloeiers. In de zomer kun je er dan leuke eenjarige bloemen planten.

Daslook (© Pixabay)

6. Bosaardbei

Wilde bosaardbei (Fragaria vesca) is een mooie vaste plant die net zoals de gewone aardbeiplant uitlopers vormt en zo in een mum van tijd heel wat grond bedekt. De plant wordt niet hoger dan 10 cm en bloeit van mei tot oktober. Je kunt dus heel wat maanden genieten van kleine bosaardbeien. Het zijn kleine, rode bolletjes die iets intenser zijn van smaak dan de gewone aardbei.

Bosaardbei (© Getty Images)

7. Lievevrouwebedstro

Lievevrouwebedstro (Galium odoratum) is een wintergroene bodembedekker met stervormige bladeren en gedijt goed op schaduwrijke plekken. De plant verspreidt zich door middel van een kruipende wortel met veel uitlopers, waardoor ‘ie snel een grote oppervlakte beslaat. In mei en juni komt lievevrouwebedstro in bloei en zul je heel wat kleine witte bloemetjes zien verschijnen.

Van de bladeren en bloemen kan thee worden gemaakt, en de bloemen zijn mooie eetbare decoratie bij salades.

© Getty Images

8. Longkruid

Deze vaste plant (Pulmonaria) kun je makkelijk herkennen aan de ovalen, lancetvormige bladeren met witte stippen en de stugge beharing op de stengels en bladeren. Er komen ook blauwe, lichtroze of witte bloemetjes op.

Longkruid (© Pixabay)

