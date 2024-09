Moestuin in de herfst: wat doe je met lege plekken?

In de herfst, rond eind oktober, gaat de moestuin voor veel hobbytuiniers op slot. Dan wordt het perceel winterklaar gemaakt en gaan de lege groentebedden in rust. Maar niet voor je ze een warm dekentje hebt gegeven!

Moestuin in de herfst: zorg voor een winterdeken

Elk plekje kale grond wordt al snel bedekt met snelgroeiend onkruid, daar kun je niet onderuit. Om je in het voorjaar veel wiedwerk te besparen, kun je je moestuin in de herfst bedekken met een flinke laag mulch.

Niet alleen jij, maar ook je grond heeft er baat bij. Een geslaagde teelt in de moestuin begint immers bij een gezonde bodem. En een dik deken van ongeveer zeven centimeter grove compost, bladeren, stro, grasmaaisel of een mengeling geeft je leeg groentebed een gezonde boost. Daarnaast beschermt het je grond ook tegen winterse neerslag én je biedt talloze diertjes een perfecte overwinteringsplek.

Groenbemester zaaien

Naast een dekentje van mulch kun je ook groenbemesters zaaien. Groenbemesters zijn snelgroeiende planten die je zaait na de hoofdoogst om tijdelijk kale grond te bedekken. Ze voorkomen onkruidkieming, voegen stikstof toe, verminderen erosie en verluchten de grond.

Het belangrijk om eerst na te denken wat je precies aan je grond wilt verbeteren en pas nadien je groenbemester uit te kiezen, omdat verschillende soorten verschillende functies hebben.

De meeste groenbemesters zaai je in het voorjaar, maar winterrogge is een prima soort voor het najaar. Dankzij het hoge humusgehalte geeft winterrogge je grond een ware vitaminekuur. Winterrogge kun je vanaf half oktober tot uiterlijk begin november zaaien. Verder kun je in het najaar ook je grond inzaaien met postelein of veldsla!

Winterrogge

Zo zaai je groenbemesters:

Werk de grond oppervlakkig los, waarbij je wortels van overblijvende kruiden weghaalt. Stamp lichtjes aan, zodat oppervlak weer vlak wordt. Zaai breedwerpig, ongeveer 30 gram per vierkante meter. Hark lichtjes door om de zaden door de aarde te werken.

Is het tijd om de moestuin terug zaai- en plantklaar te maken? Dan knip je de groenbemester vlak boven de grond af en laat de blaadjes een dag of twee drogen voordat je ze oppervlakkig onderwerkt met een spitvork. Wacht nadien twee weken zodat de onder de grond gestopte blaadjes de tijd hebben om te vergaan en je er opnieuw groenten op kunt planten of zaaien.

Karton

Geen zin om nog te zaaien of heb je een gebrek aan mulch of compost? Leg dan stukken karton in de moestuin. Het karton is tegen de lente zo goed als verteerd. Je moestuin blijft zo een hele winter beschermd tegen harde neerslag, waardoor je bodem korrelig en zacht blijft. Nadeel? Ook de onkruidzaden hebben hier plezier van!

