Het peperboompje zorgt nu al voor een heerlijk parfum in je tuin

Kan je rustige wintertuin wel een beetje leven gebruiken? Dan zijn de heerlijk geurende bloemen van het peperboompje net wat je nodig hebt!

Peperboompje in een notendop

In de late winter tot de vroege lente komen de delicate bloempjes van het peperboompje Daphne Odora piepen. Ze dragen een zoete, fruitige geur en komen in lichtpaarse, roze of witte kleuren. Zo mooi in het licht van de koude ochtendmist!

Poepsimpel peperboompje: verzorging

Het peperboompje wordt zo’n 1 tot 1,20 meter hoog en is een compacte struik die geen snoeiwerk vraagt. De plant kun je in model houden door in het voorjaar of in de zomer de lange scheuten in te korten om de vorm van de plant te behouden.

Bovendien groeit deze winter- en lentebloeier goed op bijna elke bodem. Hij vraagt niet overdreven veel zon of heel veel schaduw. Perfect voor ons Belgisch weertje, zo’n struik die snel tevreden is!

Ondanks zijn gemakkelijke onderhoud heeft Daphne Odora wel één kleine eis. Hij is namelijk gevoelig voor veranderingen en kan snel verwelken als hij wordt verplaatst. Zorg er dus voor dat je hem op de juiste plek plant en vermijd verplanten tenzij het echt nodig is.

Het peperboompje is trouwens niet enkel een geweldige aanwinst voor de tuin, maar ook in een pot op het terras gedijt de plant prima.

Peperboompje stekken

Het stekken van een peperboompje is mogelijk, maar het is niet de meest eenvoudige plant om te stekken. Peperboompjes staan zoals je al kon lezen erom bekend dat ze gevoelig zijn en vrij langzaam groeien.

Peperboompjes kunnen ook gezaaid worden. Dit proces duurt uiteraard langer, maar kan betrouwbaarder zijn dan stekken. De zaden moeten worden geplukt als ze rijp zijn (helderrood) en direct gezaaid worden, omdat ze snel hun kiemkracht verliezen.

Guitig maar giftig

Eens de bloempjes uitgebloeid zijn, maken ze plaats voor leuke decoratieve besjes. Opgelet: ze zien er dan wel mooi uit, maar ze zijn giftig! Het eten van de bessen zorgt zowel bij mens en dier voor irritatie van de slijmvliezen en het hele maag-darmkanaal. Bij ernstige intoxicatie treden nog andere symptomen op: hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, opwinding … Ook je huid kan opzwellen, rood worden of zelfs blaren krijgen. Opletten met je huisdier en kinderen, dus.

