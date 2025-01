Snoeien is bloeien: dit doe je in januari

Wat je nu goed snoeit, bloeit straks nog rijkelijker en langer door of verrast je met een extra bloei! Daarom: een handig overzichtje van wat je deze maand in je tuin allemaal onder handen moet nemen…

Snoeien in januari

Het nieuwe jaar is nog maar pas gestart, en je kunt al direct aan de slag in de tuin. In januari valt er al heel wat te snoeien. We lijsten het even op:

1. Blauweregen snoeien

Knip alle zijscheuten van blauweregen in tot 2 à 3 knoppen. Hoofdstengels die te lang zijn, kort je zoveel als nodig in.

2. Kamperfoelie knippen

Voorkom dat je kamperfoelie onderaan kaal wordt! Hou 3 à 4 hoofdtakken over en knip een derde van de zijscheuten tot 3 knoppen in. Snoei elk jaar.

3. Wilde wingerd snoeien

Snoei de zijscheuten van wilde wingerd terug tot op 3 knoppen. Zo stimuleer je de plant om nieuwe scheuten te vormen vanuit deze knoppen. Dit zorgt voor een voller en compactere groei.

Gulden regel! Snoei nooit bomen of struiken bij dagvorst, want de snijwonden herstellen dan veel moeilijker.

4. Appelbomen snoeien in januari

Zodra de bladeren gevallen zijn, mag je je appelbomen snoeien, net zoals (kwee)perenbomen. Pruimelaars en kerselaars laat je nu nog ongemoeid, die snoei je in de zomer.

De hoofdtakken van appel- en perelaars mag je met één derde terug knippen; de lange zijtakken tot op 2 of 3 knoppen. Dode takken en takken die elkaar kruisen of tegen elkaar schuren, haal je helemaal weg. Weet dat in een luchtige kruin ziektes minder kans krijgen en de vruchten meer licht krijgen en mooier rijpen. Knip nooit meer dan 20 procent van de takken (de ‘bladmassa’) van een boom weg, anders krijg je veel rechte verticale twijgen of ‘waterloten’ waar geen fruit aan komt. En die je weer weg moet knippen.

5. Elfenbloem knippen

Na een zacht winter maakt elfenbloem zich nu stilaan klaar om volgende maand al te gaan bloeien, met (meestal zachtgele) knikkende klokjes. Knip het oude blad af voor de bloei, zo heb je straks meer geniet van de delicate bloempjes.

6. Vlinderstruik snoeien

Snoei de vlinderstruik tot 50 cm van de grond helemaal af, boven een naar buiten wijzende knop. Hou 5 tot 6 hoofdtakken over en zaag de andere (de oudste) tot op de grond of tegen de stam af. Deze zomer geniet je van een compacte en bloeirijke vlinderstruik. Snoei elk jaar, voor maart.

Extra genieten in januari

1. De geurige bloempjes van vleesbes

© Getty Images

Terwijl de meeste planten in de winter in rust zijn, bedekt de vleesbes of sarcococca zich met kleine, witte bloempjes, de intens geuren, tot meters ver in het rond. Daarna volgen glimmende zwarte bessen.

2. De ontluikende knoppen van Helleborus

© Getty Images

Kerstroos bloeit makkelijk drie maanden lang! En is er in de mooiste tinten van wit, over zachtgroen en lichtgeel, tot roze, wijnrood en donkerpaars. Wanneer je helleborus bloeit, mag je alle bladeren wegknippen. De plant zal extra floreren wanneer die bladeren weg zijn.

3. De eerste katjes van de hazelaar

© Getty Images

Katjes van de hazelaar steken met hun aantrekkelijk gele kleur niet voor niet af tegen de kale takken! Zo trekken ze namelijk insecten aan die na een lange winter weer actief worden, en die op zoek zijn naar voedsel. Ze komen hier volop stuifmeel oogsten en nectar tanken.

Meer tips:

