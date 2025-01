Ficus: met deze tips geef je ‘m de beste verzorging

De ficus (Ficus) is al jaren een populaire kamerplant. Niet verwonderlijk, want hij is erg sterk, makkelijk te onderhouden én je vindt hem in allerlei gedaantes. Lees hier onze tips om hem optimaal te verzorgen.

Plantenpaspoort

Botanische naam: Ficus.

Ficus. Familie: het is een geslacht in de moerbeifamilie (Moraceae), en het omvat meer dan 850 soorten

het is een geslacht in de moerbeifamilie (Moraceae), en het omvat meer dan 850 soorten Andere benamingen: kamerplantvijg

kamerplantvijg Hoogte: sommige soorten kunnen tot wel 3 meter hoog worden

sommige soorten kunnen tot wel 3 meter hoog worden Giftig voor huisdieren: lichtgiftig, als je huisdier een hoeveelheid melksap binnenkrijgt.

lichtgiftig, als je huisdier een hoeveelheid melksap binnenkrijgt. Luchtzuiverend: ja

ja Bloei: bloeit doorgaans niet als kamerplant

Zo verzorg je een ficus: 7 vuistregels

De grond hou je het best altijd licht vochtig, zonder dat de plant met z’n wortels in het water staat. Geef daarom pas water wanneer de potgrond droog aanvoelt, en begin met kleine hoeveelheden. In de winter verbruikt hij maar de helft water dan tijdens de zomer. Hij kan een regelmatige sproeibeurt op de bladeren goed verdragen, zeker wanneer de kachel tijdens de winter brandt of wanneer je het stof iets te lang hebt laten liggen. De meeste ficussoorten hebben veel behoefte aan zonlicht: het liefst staat de plant minimaal 5 uur per dag in indirect zonlicht. Dat doe je door de plant zo’n 2 à 3 meter voor een raam aan de zuidkant te plaatsen, of direct voor het raam in noordelijke, westelijke en oostelijke richting. Je verpot je ficus het best in de lente of direct na aanschaf. Tijdens de lente herstellen beschadigde wortels sneller. Herhaal dit om de 2 jaar of als de pot te klein wordt. Ficussen worden het best geplaatst in een pot die minimaal 20% breder is dan de kluit. Maak gebruik van normale potgrond en gebruik hydrokorrels op de bodem. Extra plantenvoeding is voor de ficus niet noodzakelijk, zeker niet tijdens de herfst of winter. Geef pas voeding wanneer de meeste voedingsstoffen uit de potgrond zijn verbruikt.

Fantastische ficussen

Ficussen zijn er in vele soorten en maten. Populaire varianten zijn ongetwijfeld de gekende grootbladige soorten zoals de Ficus lyrata of vioolbladplant:

© Getty Images

Wil je liever nog een kleurrijker kantje? Dan is de Ficus elastica Tineke of rubberplant een prima keuze:

© Getty Images

De meest verkochte soort blijft echter, de ‘eenvoudige’ Ficus benjamina. De naam verraadt het al een beetje: deze plant heeft kleinere bladeren. Hij wordt ook weleens treurvijg genoemd, omwille van zijn hangende blaadjes:

© Getty Images

Wil je een kleinere ficus, kies dan voor de Ficus retusa. Die verzorg je zoals een bonsai-boompje:

© Getty Images

De ficus, een kamerplant met veel gezichten!

