Groenten voorzaaien: stap voor stap uitgelegd

Je hebt fervente voorstanders en anderen die het maar niets vinden: voorzaaien. Dat is zoveel als je plantjes binnen opkweken voor ze de volle grond ingaan. Wat je er ook van vindt, sommige groenten moét je een voorsprong geven als ze willen bloeien in ons niet-mediterraans landje.

Ontdek hier hoe je kunt voorzaaien!

Voorzaaien: iedereen kan het

Tomaten bijvoorbeeld! Of paprika’s, pepers of aubergines. Allemaal zuiderse groenten die er lang over doen om een stevig plantje te worden. Maar als je het echt graag doet, waarom niet meer groenten binnen zaaien? Je rekt het moestuinseizoen, kunt vroeger oogsten en zaait met volle controle over je plantjes. Veel voordelen, dus.

Er zijn maar enkele groenten die niet graag worden verplant. Wortelen, maïs en bietjes bijvoorbeeld. Die plant je beter meteen in volle grond.

Is voorzaaien moeilijk om te doen? Niet echt! Toch moet je enkele belangrijke stappen in acht nemen, zodat je niet wordt opgezadeld met slungelige kasplantjes. Onze groenexpert Laurence Machiels toont in deze video hoe je het stap voor stap doet. Kijk maar mee!

Voorzaaien doe je zo!

Herbekijk hier de livestream

Tuinexperte Laurence Machiels beantwoordde tijdens onze livestream heel wat moestuinvragen én gaf nog een hoop praktische tips om aan de moestuin van je dromen te beginnen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Leer hier nog meer over groenten zaaien:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!