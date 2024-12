Bloedvlekken verwijderen: eerste hulp bij bloedvlekken

Een ongelukje is helaas snel gebeurd en voor je het weet zitten er bloedvlekken op je kleding of ander textiel. Paniek is nergens voor nodig, zolang je het juist aanpakt tenminste. Bloedvlekken verwijderen, dat doe je zo:

Heb je met een mesje in je vinger gesneden tijdens het koken of is je kind gevallen tijdens het fietsen? Hopelijk valt de wonde en de pijn mee. Over de bloedvlekken in je kleding hoef je je alvast geen zorgen te maken, die kun je makkelijk verwijderen. De kunst is om er zo snel mogelijk bij te zijn, want opgedroogde bloedvlekken zijn een stuk lastiger weg te krijgen.

Bloedvlekken verwijderen

Onthoud goed: gebruik altijd koud of lauw water als je bloedvlekken wilt verwijderen. Het lijkt misschien vreemd, want voor de meeste vlekken zullen we al snel naar warm water grijpen. Maar warm water zorgt ervoor dat bloed zich vastzet en dat wil je te allen tijde vermijden. Op die manier maak je het jezelf extra moeilijk.

Nieuwe bloedvlekken

Uiteraard komt het verzorgen van de wond op de eerste plaats. Valt de wonde mee, dan is het zaak om snel het kledingstuk te spoelen met koud water. In de meeste gevallen heb je de bloedvlek al meteen weggespoeld. Is het niet gelukt? Probeer dan een van onderstaande opties:

Speeksel: het klinkt niet erg smakelijk, maar speeksel bevat stoffen die de eiwitten in het bloed afbreken, waardoor de vlek zich niet kan zetten. Gewoon een beetje speeksel op de vlek doen en nadien in de wasmachine stoppen op een normaal programma.

Melk: ook melk kan helpen bloedvlekken te verwijderen. Giet een beetje melk op de vlek, laat het even intrekken en dop het schoon met een propere doek. Daarna mag je kledingstuk gewoon de wasmachine is.

Tovergom: heb je een potje tovergom in huis, neem dan een vochtig sponsje, doe er wat tovergom op en wrijf ermee over de vlek.

Waterstofperoxide: ooit al gehoord van dit wondermiddel? Waterstofperoxide wordt gebruikt voor verschillende reinigings- en bleektoepassingen. Zeer effectief dus voor het verwijderen van bloedvlekken. Breng enkel druppels waterstofperoxide aan op de bloedvlek en deze zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dep het daarna droog met een propere doek. Let op, gebruik dit enkel op witte of bleke kledingstukken.



Oude bloedvlekken

Het komt soms voor dat je oude bloedvlekken op je kleding ontdekt of dat alle aandacht naar de wonde ging en het bloed intussen stevig ingedroogd is. Om deze oude vlekken te verwijderen ga je aan de slag met de volgende middelen:

Wasmiddel met enzymen: spoel het kledingstuk eerst met koud water en laat het nadien weken in een speciaal wasmiddel met enzymen.

Ossengalzeep: dit oude vlekkenmiddel heeft al heel wat diensten bewezen en is ook prima om opgedroogde bloedvlekken te verwijderen. Even spoelen met koud water, de vlek behandelen met ossengalzeep en nadien een rondje in de wasmachine.

Azijn of soda: ook de huismiddeltjes azijn en soda kunnen helpen om het oud bloed uit je kleding te krijgen. Ook in dit geval spoel je je kledingstuk eerst met koud water en stop je het nadien in een sopje van koud water en soda of behandel je de vlek met een beetje azijn. Nadien nog een keer goed spoelen voor je het in de wasmachine stopt.

