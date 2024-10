Geen aanslag meer in je toilet: zo verwijder je urinesteen

Last van een bruin laagje in je toilet? Je bent lang niet de enige. Urinesteen ziet er niet erg schoon uit, maar komt frequent voor, hoe goed je ook poetst met allerlei schoonmaakmiddelen. Hoe krijg je het dan weg? Dat leggen wij je uit!

Wat is urinesteen?

Eigenlijk gaat het om de afvalstoffen in je urine die voor de bruine of gele aanslag in je toilet zorgen. Het lijkt wel kalkaanslag, maar het grote verschil is dat het bij urinesteen om verschillende minerale zouten – zoals fosfor, calcium, kalium, natrium en magnesium – gaat in plaats van enkel kalk. Op sommige plaatsen ontstaat urinesteen makkelijker dan op anderen en dit heeft te maken met de hoeveelheid kalk in het leidingwater. In de meeste gevallen is een gewoon ontkalkingsmiddel niet voldoende om urinesteen te verwijderen. Maar wat dan wel?

Hoe verwijder je urinesteen?

1. Met schoonmaakazijn

Dit bekende huis-tuin-en keukenmiddeltje werkt ook prima tegen urinesteen. Het is minder sterk dan de gespecialiseerde producten die je in de winkel vindt en heeft dan ook wat meer tijd nodig. Het beste wat je kunt doen is voor je gaat slapen een flinke hoeveelheid schoonmaakazijn in de toiletpot gieten zodat het een hele nacht kan inwerken. ‘s Morgensvroeg gebruik je de toiletborstel om de aanslag weg te schrobben.

2. Met baking soda

Ook baking soda is een welbekend poetsmiddel. Neem een kopje baking soda, giet het in je toilet en laat het minimaal een kwartiertje intrekken. Daarna kun je de aanslag verwijderen met de borstel.

Tip: heb je last van hardnekkige aanslag, gebruik dan een combinatie van bovenstaande middeltjes. Door baking soda en azijn te mengen gaat het bruisen, waardoor de aanslag makkelijker oplost.

3. Met cola

Wist je dat je ook cola kunt gebruiken in het huishouden? Deze frisdrank kun je ook inzetten om de urinesteen uit je toilet te verwijderen, al is het misschien minder effectief. Het blijft tenslotte eerder een drankje.

4. Met vaatwastabletten

Heb je een vaatwasser in huis, dan kun je urinesteen ook verwijderen met behulp van vaatwastabletten. Doe er twee in de toiletpot en laat enkele uren inwerken. Spoel door en reinig de pot met de borstel en spoel nog een keer. Hou er rekening mee dat veel van de reguliere vaatwastabletten stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Ecologische versies hebben wat meer tijd nodig om in te werken.

Hardnekkige aanslag?

Heb je last van heel erg hardnekkige aanslag in een oud huis bijvoorbeeld, en werken bovenstaande middeltjes niet, dan ga je best op zoek naar een speciale urinesteenverwijderaar. Deze vind je in de supermarkt of in de speciaalzaak.

