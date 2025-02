Glazen helder en schoon houden? Zet ze juist in je keukenkast

Hoe plaats jij je glazen in je keukenkast, rechtop of ondersteboven? Die keuze kan er namelijk voor zorgen dat je mooie glazen helder blijven of net een witte waas krijgen.

Veel mensen denken dat het beter is om je glazen ondersteboven in de kast te bewaren. Zo vangen ze namelijk minder stof en blijven ze dus langer schoon. Klinkt op het eerste gezicht plausibel, maar toch zijn er meer nadelen dan voordelen.

Weg met die witte waas

Zo is de kastplank waarop je de glazen plaatst niet altijd even proper. Zet je je glas ondersteboven in de kast, dan komt het gedeelte waaraan je drinkt in aanraking met de plank. Bovendien kan de binnenkant van je glas een muffe geur krijgen als het nog wat vochtig is op het moment dat je het in de kast plaatst. Dat vocht kan bij oudere glazen zelfs tot een soort vochtschade leiden, waardoor je glazen een witte waas vertonen. Nieuwere glazen hebben er minder last van. Dus je weet wat je moet doen met die prachtige glazen die je van je grootmoeder erfde.

Die witte waas hoeft echter niet altijd een reden te zijn tot paniek. In sommige gevallen gaat het niet om vochtschade, maar om kalkvlekken en die kun je gewoon verwijderen met azijn. Hoe je je glazen best weer helder krijgt, dat lees je hier.

Rechtop en droog

Je glazen in de kast zetten, hoe moet het dan wel? Het is in de eerste plaats heel erg belangrijk dat de glazen helemaal droog zijn voor je ze wegzet. Plaats ze het liefst rechtop in de kast, zo gaan ze trouwens ook het langst mee. Een glas – en dan vooral een wijnglas – is namelijk het meest fragiel aan de bovenzijde. Zet je het herhaaldelijk ondersteboven? Dan loop je meer kans op schade.

Maak er dus een gewoonte van om ze mooi rechtop te zetten, liefst zonder dat ze elkaar raken om krassen te voorkomen. Plaats ze ook liever niet in elkaar, tenzij ze gemaakt zijn om te stapelen. In de andere gevallen kan het gebeuren dat ze vacuüm trekken en je ze moeilijk uit elkaar krijgt. Zet ze zeker niet op elkaar als ze net uit de vaatwasser komen. Dan kunnen ze nog warm zijn, waardoor ze kunnen barsten.

Heb je te weinig plaats om al je glazen rechtop en niet gestapeld in in de kast te zetten, dan is een extra plankje of een plankinzet de oplossing.

Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat je glazen rechtop bewaren in de kast niet hygiënisch is. Meestal worden ze zo veelvuldig gebruikt dat ze geen kans krijgen om stof te vangen. Staan ze toch al wat langer in de kast, spoel je glas dan even uit voor je het gebruikt.

Gebruik je je wijnglazen minder frequent en wil je ze toch stofvrij houden? Hang ze op aan een handig rekje in de kast.

