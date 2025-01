Oeps, deze dingen spoel je beter niet door de gootsteen

Dingen door de gootsteen spoelen die er niet thuishoren? Dat kan nare gevolgen hebben. Een verstopping is erg vervelend en vaak het gevolg van een opeenhoping van etensresten en vet. Opletten dus, zeker met deze dingen!

Wat mag je absoluut niet door de gootsteen spoelen?

1. Vetten of olie

Je hebt vlees gebakken in de pan met heel wat vet. Na het eten wil je opruimen en merk je dat het vet in de pan volledig gestold is. Dat kan dus ook gebeuren in je leidingen en dat wil je absoluut vermijden. Eens het vet afgekoeld is, wordt het namelijk een dikke brij die je leidingen serieus kan verstoppen.

Ook oliën die ook afgekoeld vloeibaar blijven spoel je beter niet door de gootsteen. Deze kunnen namelijk een vettig laagje achterlaten in je leidingen, waardoor andere dingen zoals etensresten makkelijker blijven kleven en blokkades vormen.

Maar wat doe je er dan mee? Maak er een gewoonte van om het resterende vet meteen met een keukenpapiertje weg te vegen en in de vuilnisbak te gooien. Het vet of de olie uit de frituurketel hou je bij en breng je naar het containerpark.

2. Bloem of meel

Heb je lekkere koekjes gebakken? Zorg er dan steeds voor dat je de resten van het deeg met een doekje verwijdert voor je je potten of kommen afspoelt onder de kraan. Ook wat overgebleven bloem of meel doe je best rechtstreeks in de vuilnisbak in plaats van door de gootsteen te spoelen. Water en bloem vormtennamelijk een plakkerig goedje waarvan je niet wilt dat het in je leidingen achterblijft. Voor je het weet zit je met een serieuze verstopping!

3. Chemicaliën of verf

Ook verfresten of zware chemicaliën die je niet wilt bewaren, giet je beter niet door de gootsteen. Je wilt immers niet dat ze in het rioolwater terechtkomen. Verzamel de restjes die je niet meer nodig hebt en breng ze naar het containerpark.

4. Oude medicijnen

Hetzelfde geldt voor oude medicatie. Een hoestsiroopje vormt niet meteen een groot risico op verstopte leidingen, maar ook deze goedjes wil je liever niet in het afvalwater. Je brengt vervallen of ongebruikte medicatie niet naar het containerpark, maar gewoon terug naar de apotheek.

5. Wat met koffiedik?

Over koffiedik bestaan verschillende theorieën. Sommige bronnen beweren dat een beetje koffiedik net goed is om verstopping van je leidingen te voorkomen. Het zou een schurende werking hebben en het vet in je leidingen oplossen. Anderen beweren echter dat het drab net verstoppingen tot gevolg kan hebben. Onze raad? Wees er voorzichtig mee. Gebruik liever baking soda en azijn om je gootsteen te ontstoppen. Wist je trouwens dat je met koffiedik nog veel andere nuttige dingen kunt doen?

Bronnen: Libelle.nl, margriet.nl, sante.nl

Afval in de keuken of tuin:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!