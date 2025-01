Energiezuinig koken: ken jij de hooikist al?

Besparen op energie, het is een thema dat de laatste tijd erg actueel is. Wat zou je ervan zeggen als je tijdens het koken al dertig procent energie bespaart? Ontdek de hooikist, een energiezuinige manier van koken.

De hooikist: energiezuinig koken

Een hooikist is iets dat heel erg gewoon was in de vroege jaren 1900. Je mag het gerust letterlijk nemen: je vult een houten kist met hooi en plaatst er je eten in dat langzaam gaart of warm gehouden wordt. Het hooi is een super isoleerder, waardoor je eigenlijk aan slow cooking doet zonder energie te verbruiken. Toen iedereen op gas begon te koken, raakte de hooikist in de vergetelheid.

Maar ondertussen lijkt het concept aan een opmars bezig nu energie duurder wordt en duurzaam leven de toekomst is. Maak kennis met deze moderne initiatieven die de traditionele hooikist nieuw leven inblazen.

De moderne hooikist: EcoStoof en Hooimadam

1. EcoStoof

De EcoStoof is een uitvinding van twee Nederlandse vriendinnen Caro en Iris en is gebaseerd op de traditionele hooikist. Ze optimaliseerden het idee en staken het letterlijk in een nieuw jasje.

Koken in de EcoStoof is supereenvoudig met dit praktische stappenplan:

Doe de ingrediënten in je pan.

Kook ze een paar minuten op het vuur.

Stop de pan nu in de Ecostoof en trek de koord goed aan.

Dankzij de isolerende werking blijft de pan warm en gaart je eten verder.

Klaar!

De EcoStoof heeft trouwens niets dan voordelen. Om te beginnen spaar je uiteraard energie, aangezien je het grootste deel van de tijd kookt zonder gas of elektriciteit te gebruiken. Slow cooking is daarenboven ook een gezonde manier van eten klaarmaken. Op lage temperatuur koken zorgt ervoor dat de voedingsstoffen en smaken optimaal behouden blijven. Tenslotte is het ook een erg relaxte manier van koken. Want eens je pot in de Ecostoof zit, moet je er niet meer naar kijken.

EcoStoof® Cooking Naturel (EcoStoof, € 109)

2. Hooimadam

De Hooimadam bouwt een beetje verder op hetzelfde principe. Breng het eten aan de kook en zet je hete pan in de Hooimadam. Zij neemt daarna al het werk van je over en zorgt ervoor dat je potje langzaam verder gaart, de smaken en vitaminen behouden blijven en niets aanbrandt. In tussentijd kun jij je bezig houden met andere dingen. De Hooimadam is er voor iedereen die houdt van slow cooking en energie wilt besparen.

Hooimadam, medium (verschillende kleuren en maten verkrijgbaar. (Hooimadam, € 49,95)



Nog meer energie besparen?

