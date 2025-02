Klusjes voor kleintjes: download hier onze kluskaartjes

Hun eigen kleren en sokken netjes opplooien, de tafel afruimen, speelgoed sorteren… Kinderen kunnen meer dan je denkt! Hier zijn achttien klusjes die ze superleuk vinden.

18 vrolijke kluskaartjes: download ze hier

Deze kluskaartjes zijn een vrolijke én makkelijke manier om je kinderen af en toe te laten helpen in het huishouden. T-shirts opplooien, diepvriespotjes sorteren of de planten water geven: er is heel wat dat ze al kunnen. En deze kaartjes maken die taakjes nog zoveel plezieriger. Downloaden, afdrukken, uitknippen – zo eenvoudig is het!

Klik op onderstaande afbeeldingen om de kluskaartjes te downloaden.

Extra leuk: de kluskaartjes versieren

Geef de kluskaartjes een vrolijke toets door ze op kleurrijk karton te kleven. Dit is trouwens een uitstekend knutselproject om samen met je kroost te doen.

Teken en knip een kaartje van 9,55 x 11,7 cm uit karton (bijv. van een cornflakedoos). Kies vervolgens een stuk zijde- of inpakpapier met een leuk patroon en neem de omtrek van het karton 2x boven elkaar over. Knip uit en kleef dit rond het kartonnen kaartje. Knip tot slot het kluskaartje uit en kleef het in het midden van het ingepakte karton. Herhaal met alle kaartjes.

© Annelies De Weerdt

Illustraties: Marianne van der Walle • Foto’s: Annelies De Weerdt

Las je deze artikels al?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!