Krijtstift: zo verwijder je het en de meest gestelde andere vragen

Ben je creatief aangelegd, dan mag een krijtstift niet in je assortiment ontbreken. Hiermee versier je namelijk makkelijk je ramen, een krijtbord of glas en keramiek. Krijtstift weer verwijderen is ook helemaal niet moeilijk. Wij vertellen je graag hoe je het aanpakt.

Wat is een krijtstift?

Waar je vroeger aan de slag moest met een krijtje zoals je dat kende van op school, kun je dankzij de krijtstift veel preciezer te werk gaan. Een krijtmarker bevat vloeibaar krijt, waardoor de unieke look behouden blijft. Het gebruiksgemak van deze stift ligt echter een stuk hoger, waardoor deze enorm populair is.

Hoe werkt het?

Als je een nieuwe krijtstift hebt gekocht, zul je merken dat die niet meteen schrijft. Geen nood, dat hoort zo! Om uitdrogen tegen te gaan zit er (nog) geen vloeibare inkt in de punt van je stift. De krijtbordstift klaarmaken voor gebruik doe je door er herhaaldelijk mee te schudden en nadien het puntje in te drukken tot je ziet dat de inkt klaarzit.

Waarvoor kun je krijtstift gebruiken

Krijtstiften zijn geschikt voor gladde en niet-poreuze oppervlakken, ideaal dus als je op je ramen wilt tekenen, denk maar aan originele kerstversieringen, een leuke boodschap of aankondiging. De kleur die het meest gebruikt wordt is wit, maar krijtstiften bestaan in de meest uiteenlopende kleuren.

Krijtstift verwijderen

Een groot voordeel van het gebruik van krijtstiften is dat je je tekening of boodschap makkelijk weer verwijdert. Gebruik je gewone, niet-permanente krijtstiften, dan kun je je tekening of boodschap verwijderen met een nat doekje. Onthoud wel dat deze stiften niet helemaal veegvast zijn. Opletten dus dat je je creatie niet per ongeluk beschadigt! De stiften zijn niet waterproof, en kunnen dus helaas ook niet tegen een regenbui. Wil je je tekening beschermen, teken dan aan de binnenkant van je raam.

Naast de gewone krijtbordstiften heb je ook waterproof varianten. Als je hiermee werkt en je wilt je ondergrond nadien schoonmaken, heb je meer nodig dan enkel water. Hoe lukt het dan wel?

met een sopje : in de meeste gevallen kun je zelfs watervaste krijtstift makkelijk verwijderen met een sopje van water met een beetje afwasmiddel.

: in de meeste gevallen kun je zelfs watervaste krijtstift makkelijk verwijderen met een sopje van water met een beetje afwasmiddel. azijn : maak een mengsel van water en azijn om de stift van je raam te verwijderen. Wist je trouwens dat als je azijn aan het water toevoegt om ramen en spiegels schoon te maken, je geen strepen krijgt?

: maak een mengsel van water en azijn om de stift van je raam te verwijderen. Wist je trouwens dat als je azijn aan het water toevoegt om ramen en spiegels schoon te maken, je geen strepen krijgt? glasreiniger : de glasreiniger die je vast in je schoonmaakkast hebt staan en gebruikt om ramen of je glazen douchewand te poetsen komt ook nu van pas.

: de glasreiniger die je vast in je schoonmaakkast hebt staan en gebruikt om ramen of je glazen douchewand te poetsen komt ook nu van pas. wonderspons: lukt het echt niet om de krijttekeningen te verwijderen, probeer het dan eens met een wonderspons.

lukt het echt niet om de krijttekeningen te verwijderen, probeer het dan eens met een wonderspons. speciale reinigingsspray: online of in gespecialiseerde winkels vind je ook een reinigingsspray die speciaal bedoeld is om watervaste krijtstift te verwijderen.

Tip: probeer het altijd eerst even op een klein stukje, zodat je zeker bent dat je je raam of een andere ondergrond niet beschadigt.

