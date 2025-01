De luchtkwaliteit in huis is vaak slechter dan we denken, met soms zelfs negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Het probleem is dat we met het blote oog niet kunnen zien of de lucht gezond is of niet. De oplossing? De luchtkwaliteit meten!

Een luchtkwaliteitmeter is een toestelletje dat verschillende dingen in huis meet, zoals onder meer de luchtvochtigheid, de hoeveelheid fijnstof en CO2. De meeste apparaten geven je een melding als één van de parameters niet in orde is zodat je actie kunt ondernemen. Is de luchtkwaliteit niet goed, dan kun je door iets simpels, zoals even het raam openzetten, vaak al een groot verschil maken. Meten is weten, zeggen ze. In dit geval kan het verschillende klachten zoals vermoeidheid of hoofdpijn voorkomen.

Hoe werkt een luchtkwaliteitsmeter?

De luchtkwaliteit meten kun je makkelijk doen met een luchtkwaliteitsmeter. Die is erg simpel in gebruik. Je plaatst hem in een bepaalde ruimte en leest vrijwel onmiddellijk de parameters af. Bepaalde toestellen kun je koppelen aan een app die je een duidelijk overzicht geeft van de kwaliteit van de lucht in je huis, waar je op dat moment ook bent. Bovendien kun je in de app de historiek bijhouden en op die manier zien hoe de luchtkwaliteit verbetert.

Luchtkwaliteit meten?

Mill Sense indoor climate sensor Mill Sense indoor climate sensor € 89,99 – Mill Deze smart klimaat sensor meet niet enkel de temperatuur en de luchtvochtigheid, maar ook de eCO2 (de geschatte concentratie van kooldioxide) en TVOC (organische stoffen en chemicaliën). Mill Sense is klein en elegant. Je kunt ‘m aan de muur ophangen of op een vlakke ondergrond plaatsen. Shop het hier.

Renson Sense Renson Sense € 187,95 – Renson De Sense van Renson is een toestelletje dat het CO2-gehalte in de lucht monitort. Is de luchtkwaliteit in huis slecht, dan geeft hij dat aan de hand van een kleur aan en weet je dat je actie moet ondernemen. Het apparaatje meet daarnaast ook vocht en VOS (vluchtige organische stoffen). In de app krijg je zicht op de luchtkwaliteit in huis op het moment en zelfs tot één week terug. Shop het hier.

Zeker ook lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!