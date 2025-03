Maakt opruimen je écht gelukkiger? Opruimexpert Annelies legt uit

‘Een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd’, klinkt het bij tal van opruimgoeroes. Zo zou het uitmesten van die overvolle kleer- of ladekast voor meer rust en geluk zorgen. Een zweverige belofte? Of klopt het echt? We vroegen het aan expert Annelies Mentink.

Te veel spullen = meer stress

Waar geleefd wordt, wordt rommel gemaakt. En hoe meer spullen je in huis hebt, hoe sneller je het overzicht kunt verliezen. Nefast voor de orde in je huis én in je hoofd.

Overdaad aan prikkels

Annelies Mentink, de allereerste minimaliseercoach en Professional Organizer van België, legt uit: “Hoewel een huis vol spullen onschuldig lijkt, kan het je cortisolniveau (cortisol is het stresshormoon in je lichaam) aanzienlijk verhogen. Dat is gebleken uit verschillende studies.

Want hoe je het draait of keert: spullen vragen om extra aandacht. Schoonmaken, gebruiken, onderhouden, repareren. Ze zorgen onbewust voor ‘visuele’ prikkels, een constante herinnering aan wat je nog moet opruimen. Prikkels die je na een drukke dag op het werk of na de huishoudelijke verplichtingen wel kunt missen.”

FOMO

Daarnaast leven we in een maatschappij waarin we onszelf veel opleggen. We willen een leuke job, de kinderen goed opvoeden en een rijk, sociaal leven leiden. Een levensstijl die we omschrijven als ‘FOMO, the Fear of Missing Out‘. Annelies Mentink: “Het kost ons veel moeite om ergens ‘nee’ op te zeggen. We doen het zelden, net omdat we onrustig worden als we niet mee zijn met een bepaalde trend, of niet kunnen volgen. De combinatie van drukte in huis én in je hoofd doet je emmer al snel overlopen.”

Maakt rommel dan óngelukkig?

Opruimen maakt dus gelukkig. Wil dat dan ook zeggen dat rommel óngelukkig maakt? Die conclusie blijkt toch wat te kort door de bocht.

Annelies: “Rommel is subjectief. Wat de een als een rommelig interieur ervaart, is voor de ander gezellig en huiselijk. Het is vrij eenvoudig: pas als jij je stoort aan de spullen om je heen, spreek je over rommel. Dat is ook meteen de reden waarom huisgenoten zich niet storen aan dingen waar jij je wel aan stoort.”

Waarom opruimen een goed idee is

“Het opruimen zelf maakt niet per se gelukkig, want het is voor veel mensen zeker niet hun favoriete bezigheid. Wat wél gelukkig maakt, is het gevoel dat je na het opruimen krijgt. Het geeft een gelukzalig gevoel als je weer rust en overzicht hebt.”

“Om binnenin (in je hoofd) orde op zaken te stellen, zul je dus eerst de rommel moeten opruimen in jouw directe omgeving, meestal je huis. Ons brein is immers op zoek naar dat overzicht. Door heel concreet extra ruimte in je leven, je huis en je hoofd te creëren, maak je plaats om eventuele dieperliggende problemen in jezelf aan te pakken.”

Het geluksrecept? Tijd!

Eerder onderzoek bewees al dat niet geld of spullen, maar mensen en herinneringen je effectief gelukkiger maken. Door op te ruimen, maak je meer tijd vrij voor jezelf en anderen. “Tijd is ons kostbaarste bezit. Door schoon schip te maken, krijg je extra tijd om te besteden aan zaken die er echt toe doen: je familie en vrienden. En dat is geluk”, sluit Annelies af.

Meer lezen? In het boek ‘Opruimen maakt gelukkig! Handige stappenplannen van A tot Z’ geeft Annelies meer tips en praktische opruimactiviteiten, gerangschikt van A tot Z.

‘Opruimen maakt gelukkig! Handige stappenplannen van A tot Z’ – Annelies Mentink € 15,99 bij Standaard Boekhandel.

Met dank aan Annelies Minimaliseert®.

