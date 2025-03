Natuursteen reinigen: ontdek onze beste tips

Heb jij in je huis een natuurstenen vloer, keukenblad of misschien zelfs wasbak? Absoluut mooi en uniek, maar niet eenvoudig in onderhoud… We delen graag onze beste tips.

Wat is natuursteen?

Natuursteen wordt gewonnen uit groeves en is, zoals de naam doet vermoeden, een natuurlijk product. Daarom is elke steen uniek qua kleur, textuur en structuur. Het is duurzaam, mooi en tijdloos en wordt daarom vaak gebruikt voor vloeren en keukenbladen, maar ook voor wasbakken en meer decoratieve elementen. Enkele populaire soorten natuursteen zijn marmer, graniet, Belgische blauwe steen, leisteen en travertin.

Regelmatig onderhoud van natuursteen

Natuursteen vraagt regelmatig onderhoud. Daarbij hou je het best deze tips in het achterhoofd:

Gebruik een zachte borstel of een stofzuiger met parketmondstuk om je natuurstenen vloer schoon te maken.

of een stofzuiger met parketmondstuk om je natuurstenen vloer schoon te maken. Maak je hem schoon met nat, kies dan voor lauwwarm water en een beetje milde zeep, zoals bijvoorbeeld groene zeep. Opgelet: gebruik geen agressieve producten of zepen met een hoge pH-waarde. Deze kunnen de natuursteen beschadigen. Azijn en citroen(zuur) zijn dus een no-go!

zoals bijvoorbeeld groene zeep. Opgelet: gebruik geen agressieve producten of zepen met een hoge pH-waarde. Deze kunnen de natuursteen beschadigen. Azijn en citroen(zuur) zijn dus een no-go! Kies steeds voor een zachte doek voor je keukenblad of wasbak en een dweil of mop voor je vloer. Vermijd schuursponsen en ga de vloer niet schrobben. Je wilt immers geen krassen.

voor je keukenblad of wasbak en een dweil of mop voor je vloer. Vermijd schuursponsen en ga de vloer niet schrobben. Je wilt immers geen krassen. Spoel steeds goed na, zodat er geen zeepresten achterblijven. Deze kunnen namelijk vlekken geven.



Een grondige schoonmaakbeurt

Net zoals andere oppervlakken moet ook natuursteen af en toe grondig gereinigd worden. Zoals eerder vermeld ga je het best niet met de schrobborstel aan de slag, maar hoe moet het dan wel?

Voor een dieptereiniging van je natuursteen kies je het best een speciaal product dat ontwikkeld werd voor jouw specifieke steen. Er bestaan namelijk producten voor onder meer marmer, graniet, Belgische hardsteen en leisteen. Voor je aan de slag gaat, lees je grondig de instructies op het product, zodat je het zeker juist gebruikt en correct doseert. Gebruik steeds een zachte doek, dweil of mop om je vloer of ander oppervlak schoon te maken.

Tip: natuursteen vraagt niet enkel een dieptereiniging zo nu en dan, maar ook voeding. Bepaalde specifieke schoonmaakmiddelen combineren de twee. In het andere geval raden we aan om de vloer bij gelegenheid aan te pakken met een voedend product.

