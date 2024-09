Marmer schoonmaken: dit zijn de do’s en don’ts

Marmer zorgt meteen voor een luxueuze touch in je interieur. Het zal je dan ook niet verbazen dat deze natuursteen het nog steeds goed doet in onze woningen. Dit tijdloze steentje vraagt echter wel een specifiek onderhoud.

Marmer is een uitstekende keuze voor wie houdt van een natuurlijk en tijdloos interieur. Deze kalkhoudende natuursteen is niet enkel populair als vloer, maar ook als keukenblad of tafel doet marmer het goed.

Zorg dragen voor marmer

Het beste is natuurlijk zo veel mogelijk vlekken te vermijden. Zeker als het gaat om zure vloeistoffen, die kunnen namelijk de kalk in het marmer aantasten en lelijke vlekken achterlaten. Voorzie dus mooie onderzetters op je marmeren tafel en wees voorzichtig op je keukenblad.

Heb je een marmeren vloer, laat je schoenen dan steeds bij de voordeur staan en kies in huis voor pantoffels. Zo vermijd je dat je vuil en zand mee naar binnen neemt, deze kunnen namelijk lelijke krassen maken op je poreuze vloer. Vraag ook je gasten om hun schoenen uit te trekken.

Marmer schoonmaken

Met schoonmaakmiddelen moet je steeds opletten op marmer, daarom gebruik je liefst van al gewoon water om marmer schoon te maken. Heb je toch een reinigingsmiddel nodig, dan geniet een speciale marmerreiniger of een milde natuurzeep, zoals bijvoorbeeld groene zeep de voorkeur. Wees matig met het schoonmaakmiddel en gebruik het steeds in een sopje met water. Te veel zeep kan een vettig laagje achterlaten. Wees altijd voorzichtig als je deze natuursteen schoonmaakt en wrijf niet te hard om eventuele krassen te voorkomen. Spoel steeds goed na zodat alle zeepresten verdwenen zijn en vergeet je oppervlak niet te drogen, ook gewoon water kan vlekken vormen.

Tip: twijfel je, gebruik dan een speciale marmerreiniger of contacteer de fabrikant of plaatser van je marmeren vloer of keukenblad.

Extra tips:

neem water of andere vloeistoffen meteen op als je gemorst hebt, zeker als het gaat om zure drankjes , zoals bijvoorbeeld sinaasappelsap. Met een keukenpapiertje dep je het marmer zoveel mogelijk droog. Snel handelen is de boodschap, want marmer is erg poreus en de vloeistoffen dringen echt in het materiaal, met vlekken en kringen tot gevolg.

, zoals bijvoorbeeld sinaasappelsap. Met een keukenpapiertje dep je het marmer zoveel mogelijk droog. Snel handelen is de boodschap, want marmer is en de vloeistoffen dringen echt in het materiaal, met vlekken en kringen tot gevolg. gebruik geen zure stoffen of middelen met een hoge PH-waarde, zoals citroen of schoonmaakazijn op marmer. Vermijd ook sodakristallen, deze laten namelijk een soort film achter op je marmeren oppervlak.



Je marmer beschermen

Schoonmaken is noodzakelijk, maar liefst van al probeer je vlekken zoveel mogelijk te vermijden. Dat doe je door het marmer te impregneren met een speciaal impregneermiddel. Hierdoor blijft het langer mooi én is het beter bestand tegen vocht en vlekken. Dit impregneermiddel vind je in de speciaalzaak.

