Pluisjes of bolletjes op je zetel? Zo raak je ervan af

In je vertrouwde zetel breng je gemakkelijk heel wat uurtjes door. En hoewel je de kleur nog steeds mooi vindt en hij nog prima zit, begin je je toch te storen aan die vele pluisjes… Tijd voor een nieuwe? Helemaal niet, die pluisjes en bolletjes zijn makkelijk te verhelpen!

Die pluisjes en bolletjes worden ook wel pilling genoemd en is een vaak voorkomend probleem. Ze verschijnen niet enkel op je zetel trouwens, maar soms ook op kleding. Het heeft geen effect op de kwaliteit, maar erg mooi ziet het er niet uit. Tijd voor actie!

Wat is pilling?

Die pluisjes hebben niets te maken met de kwaliteit van de stof. Ze ontstaan als overtollige vezels van de stof gaan samenklitten met stof, pluisjes of vezels van je kleding of dekentjes. Het zijn eigenlijk opgerolde bolletjes vezel.

Er zijn een aantal factoren die de vorming van deze pluisjes in de hand werken.

Heb je bijvoorbeeld een huisdier dat in je zetel mag zitten of liggen? Dan wordt de stof van je zetel vettig, waardoor deze makkelijker andere vezels aantrekt en pluisjes vormt.

dat in je zetel mag zitten of liggen? Dan wordt de stof van je zetel vettig, waardoor deze makkelijker andere vezels aantrekt en pluisjes vormt. Ook de luchtvochtigheid in huis speelt een rol. In de koudere wintermaanden is de luchtvochtigheid doorgaans lager, neemt de stof minder vocht op en wordt deze statischer. En dus wordt je zetel een magneet voor pluisjes.

Een zetel dient natuurlijk om in te zitten, en liefst van al met een kussen in je rug en een dekentje over je heen. Maar die vezels, afkomstig van je kleren, kussens en het dekentje kunnen ook pilling veroorzaken.

Pluisjes verwijderen? Met een ontpiller

Een ontpiller of pluizentondeuse is een klein en handig apparaatje dat makkelijk in de hand ligt en op een professionele manier de pluisjes van je kleding of ander textiel verwijdert. Ook handig dus voor je zetel.

Een elektrische ontpiller is makkelijk in gebruik. Zet het apparaat rustig op de stof en beweeg langzaam heen en weer, zonder kracht te zetten. Je zult zien dat de pluisjes en bolletjes loskomen en opgevangen worden in de pluizenverwijderaar. Lukt het niet om alle bolletjes in één keer te verwijderen, herhaal dan de behandeling.

Is je zetel opnieuw pluisvrij en zie je enkele dagen later een nieuw bolletje, verwijder het dan meteen. Of maak er een gewoonte van om tijdens de wekelijkse schoonmaakbeurt je zetel even te controleren.

Op het internet en de sociale media vind je heel wat makkelijke alternatieve manieren om de pluisjes en bolletjes te verwijderen, zoals met een kleefroller of scheermesje bijvoorbeeld. Toch kies je beter voor een professionelere pluisjesverwijderaar. Je wilt je mooie zetel (of je favoriete trui) namelijk niet beschadigen door té scherpe mesjes. Ook een kleefroller is geen goed idee. Deze kan namelijk wat van de kleefstof achterlaten op je zetel waardoor die net meer vezels gaat aantrekken.

