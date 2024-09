Tapijtreiniger kopen? Hierop moet je letten!

Een tapijt in huis zorgt voor een gevoel van zachtheid en warmte, maar het vraagt natuurlijk ook onderhoud. Vuile schoenen, vlekken van eten of drinken, een ongelukje van je kind of huisdier… ze zijn helaas niet te vermijden. Een goede tapijtreiniger is dan ook geen overbodige luxe. Maar waar let je het best op als je er eentje wilt kopen?

Wat is een tapijtreiniger?

Er heerst nogal wat verwarring als het gaat over tapijtreinigers. Sommige mensen denken in eerste instantie aan een stoomreiniger, een toestel dat dankzij z’n hitte en kracht 99,9 procent van de bacteriën doodt. Je kunt er je vloer mee schoonmaken, maar het is meestal ook geschikt om je keuken en badkamer te poetsen. Hiervoor heb je verschillende opzetstukken of accessoires nodig. Met bepaalde stoomreinigers kun je ook je tapijt proper maken, áls er ook een tapijtglijder bij hoort. In veel gevallen wordt dit speciale opzetstuk meegeleverd, maar het is ook apart verkrijgbaar.

Een tapijtreiniger wordt ook een sproei-extractiereiniger genoemd en is doorgaans voorzien van twee tanks. Met behulp van water, eventueel stoom en een schoonmaakmiddel verwijdert dit toestel het vuil uit je tapijt. Het is erg handig als je veel of grote vloerkleden of vast tapijt in huis hebt. Ook voor mensen die last hebben van allergieën of huisdieren hebben, biedt een tapijtreiniger veel voordelen. De meeste tapijtreinigers kun je ook gebruiken op textiel zoals je matras, zetel of autostoelen.

Hoe werkt het toestel?

Vul de tank met water en eventueel reinigingsmiddel. De sproeifunctie van het apparaat zorgt ervoor dat het water met het schoonmaakmiddel tot diep in de vezels dringt, waardoor je het tapijt dieper kunt reinigen dan bijvoorbeeld met een gewone stofzuiger. Nadien zuigt de tapijtreiniger het vocht en het losgekomen vuil op.

Een tapijtreiniger kopen: waarop moet ik letten?

de grootte van de tank: heb je veel vloerkleden in huis of vast tapijt, dan kies je het best voor een toestel met een grote watertank. Hoe groter de tank, hoe minder snel je hem moet bijvullen met water en schoonmaakmiddel.

heb je veel vloerkleden in huis of vast tapijt, dan kies je het best voor een toestel met een grote watertank. Hoe groter de tank, hoe minder snel je hem moet bijvullen met water en schoonmaakmiddel. de droogtijd: heb je een tapijtreiniger met een krachtige zuigfunctie, dan zal die meer water en vuil uit je tapijt kunnen trekken, waardoor het sneller droog is. Zeker ook belangrijk als je de reiniger ook voor je zetel of matras wilt gebruiken.

heb je een tapijtreiniger met een krachtige zuigfunctie, dan zal die meer water en vuil uit je tapijt kunnen trekken, waardoor het sneller droog is. Zeker ook belangrijk als je de reiniger ook voor je zetel of matras wilt gebruiken. het gewicht en gebruiksgemak: sommige modellen zijn makkelijk met één hand te dragen, wat het transport een stuk eenvoudiger maakt.

sommige modellen zijn makkelijk met één hand te dragen, wat het transport een stuk eenvoudiger maakt. meegeleverde accessoires: sommige toestellen worden geleverd met extra opzetstukken, waardoor je ze ook kunt gebruiken voor je zetel, autostoelen of matras.



Je tapijt schoonmaken

Vind je de aankoop van een tapijtreiniger te duur, dan kun je deze in veel gevallen ook huren. Natuurlijk kun je je vloerkleed ook schoonmaken op de traditionele manier, zonder tapijtreiniger. Hiervoor volg je gewoon ons stappenplan.

