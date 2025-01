Vlekken op je muur? Met deze tips kun je ze makkelijk verwijderen

Vlekken op je geverfde muur, het is zo gebeurd. Voor je op zoek gaat naar dat restje verf om de vlek te overschilderen, probeer je best eerst deze tips eens uit.

Vlekken op je muur verwijderen: zo begin je eraan

Allereerste vraag: welk type verf heb je gebruikt? Een glanzende verf is namelijk makkelijker af te wassen dan een matte variant. Hou je alleszins aan de algemene regel: gebruik steeds een vochtige of natte doek en dep in plaats van te vegen.

Is deppen met water niet voldoende om de vlek te verwijderen? Geen nood! Misschien vind je hieronder wel de oplossing. Voor je al te enthousiast van start gaat, is het sowieso steeds een goed idee om een test te doen op een niet al te opvallende plek.

1. Vieze vingers

Je kent het wel, van die vettige kindervingertjes die blinken op je mooi geverfde muur. Meestal vind je ze in de living, speel- of kinderkamer, maar ook de muur van de trap blijkt een geliefd doelwit. Gelukkig zijn ze makkelijk te verwijderen met een simpel vochtig schoonmaakdoekje. Die doekjes bevatten een speciale soort zeep met een ontvettende functie, perfect voor de vettige vingerafdrukken. Controleer altijd even of de doekjes geen bleekmiddel bevatten; dat wil je namelijk liever niet. Ook hier geldt: deppen, niet vegen.

2. Tekeningen

Kinderen durven wel eens buiten de lijntjes te kleuren … op je muur! Heb je een wonderspons in huis, dan is die je redder in nood om het kunstwerk te verwijderen. Maak de spons nat en verwijder de lijnen voorzichtig.

Ook een nieuwe, ongebruikte gom kan soelaas bieden. Gom de tekeningen in potlood zachtjes weg, net zoals je op papier zou doen. Ook tandpasta blijkt een handig middeltje om vlekken te verwijderen. Doe een klein beetje tandpasta op een vochtig sponsje en dep zachtjes op de tekening. Verwijder nadien de tandpasta met een vochtige doek. Ging je tekentalent met stiften of waskrijtjes aan de slag? Dan zijn vochtige babydoekjes ideaal voor het verwijderen van de strepen op je muur.

3. Koffievlekken

Een koffiekop omstoten of laten vallen: het overkomt de besten. Als je pech hebt, is niet enkel je tafel of vloer ‘gezegend’, maar zitten er ook vlekken op je muur. Het goede nieuws is dat koffievlekken redelijk makkelijk te verwijderen zijn met een vochtige spons of eventueel met een beetje milde zeep, als je snel actie onderneemt. Wacht dus niet tot de vlekken ingedroogd zijn.

Toch oververven?

Krijg je de vlek niet weg met bovenstaande middeltjes? Dan zit er niets anders op dan ze te oververven. Ook hier geldt: probeer het eerst uit op een minder zichtbaar stukje. De kans bestaat dat zelfs dezelfde verf voor een lichte verkleuring zorgt. Verf je liever niet de hele muur opnieuw maar enkel het stukje met de vlek, probeer dan niet echt te verven, maar met een verfborstel zachtjes te deppen.

