Welk koffiezetapparaat past bij mij?

Velen onder ons hebben hun dagelijks kopje koffie nodig om aan de dag te beginnen. De ene zweert bij een grote mok met veel melk, de andere heeft liever een straffe espresso. Maar welk koffiezetapparaat heb je nodig voor jouw ideale kopje? Wij helpen je op weg.

Een koffiezetapparaat: verschillende soorten

Het traditionele filterkoffiezetapparaat

Het meest traditionele, en ook meteen het meest budgetvriendelijke onder de koffiezetapparaten. Voor een filterkoffiezetapparaat heb je enkel water en gemalen koffie nodig, en dat laatste is een stuk goedkoper dan echte bonen. Ook in gemalen koffie heb je verschillende soorten: van sterk tot mild en zelfs cafeïnevrij.

Bovendien is filterkoffie lekker nostalgisch. Het doet je vast denken aan de tijd dat er nog geen hippe espressotoestellen bestonden voor thuisgebruik. Nostalgisch hoeft echter niet negatief of saai te zijn. Er bestaan heel wat leuke filterapparaten.

Moccamaster pastel groen Moccamaster pastel groen € 245 – Bol. Koop het hier SMEG koffiezetapparaat SMEG koffiezetapparaat € 157 – Mediamarkt Koop het hier

Koffiezet met cups

Het zal je niet verbazen dat koffiezetapparaten met cups erg in trek zijn: ze zijn namelijk erg gebruiksvriendelijk. Je plaatst de cup of pad van jouw voorkeur in de machine en met een simpele druk op de knop is de koffie klaar. De machines zelf bestaan in verschillende prijsklasses, maar hou er rekening mee dat de cups vaak een stuk duurder zijn dan gemalen koffie. Dat je voor elk kopje een andere smaak of intensiteit kunt kiezen is natuurlijk wel een voordeel.

Tip: wil je het gemak van cups, maar vind je ze te duur, dan is een toestel met pads zoals het Senseo apparaat een fijn compromis!

Automatische espressomachine

Ook bij een volautomatische espressomachine heb je na een simpele druk op de knop een heerlijk dampend kopje koffie klaar. Dankzij een geïntegreerde en automatische maler, geniet je van een intense koffiesmaak dankzij de verse koffiebonen. Deze toestellen zijn doorgaans behoorlijk prijzig. Enerzijds omdat alles volautomatisch gebeurt, maar anderzijds ook door de vele technische snufjes en extraatjes zoals een heetwaterfunctie voor thee of een melkopschuimer.

DELONGHI volautomatische espressomachine DELONGHI volautomatische espressomachine € 929,99 – Vanden Borre Koop het hier JURA volautomatische espressomachine JURA volautomatische espressomachine € 1129 – Bol. Koop het hier

Pistonmachine

Ben je een echte coffeeholic en speel je in je vrije tijd thuis voor barista, dan is een pistonmachine vast iets voor jou. Dit koffiezetapparaat werkt namelijk niet automatisch, je moet dus verschillende handelingen zelf uitvoeren, zoals de bonen malen en de hoeveelheid water en koffie bepalen. Hierdoor kies je zelf de sterkte en smaak van je verse kopje koffie. Een pistonmachine is niet goedkoop, maar de koffieliefhebber heeft het er vast voor over.

Sage the Barista Sage the Barista € 1119 – Coolblue Koop het hier De’Longhi La Specialista Prestigio De’Longhi La Specialista Prestigio € 689,70 – Bol. Koop het hier

Bronnen: coolblue.be, mediamarkt.nl, lie2cook.nl

