Knutselen voor valentijn: 3 romantische ideetjes

Kriebelt het om iets te knutselen voor valentijn? Met deze zeemzoete zelfmaakideetjes leg je je geliefde extra in de watten dit jaar.

Knutselen voor valentijn: zet je geliefde in de bloemetjes

1. Kaartje voor je hartendief

Of je nu van Valentijnsdag een groot feest maakt of niet, een mooi kaartje voor je geliefde is altijd een fijne attentie. Mag het eens iets anders zijn dan een wenskaart uit het grootwarenhuis? Dit zelfgemaakte kaartje voor je valentijn met een gevouwen hartje in het midden is makkelijk om zelf te knutselen, en ziet er beeldig uit! Schrijf er daarna nog een mooie boodschap op, bijvoorbeeld met een handlettering-techniek.

Dit heb je nodig

Een blanco papieren kaartje (bijvoorbeeld via Ava), wij kozen voor een lichtroze kleur

Een gekleurd A4-papier (normale dikte), wij kozen voor bordeauxrood

Template van een hartjesvorm (een voorbeeld vind je hier)

Lijmstift

In onderstaande video tonen we hoe je het kaartje maakt. Tip: wij tekenden 7 à 8 hartjes op het papier.



2. Dromerige tafeldecoratie

Ook de tafel mag er voor valentijn wat feestelijker uitzien. Met deze drie hartjes van gedroogde bloemen kun je sowieso uitpakken bij je partner! Decoreer je tafel verder nog met wat romantische kaarsjes, mooi bestek, een feestelijke servet en je hebt alles voor een gezellig etentje.

Dit heb je nodig

2 blokken oasis

20 stelen gedroogde gipskruid

1 bos gedroogde phalaris, wij kozen voor een rode kleur

3 bossen gedroogde lonas, wij kozen voor een rode kleur

In onderstaande video tonen we je hoe je de tafeldecoratie maakt.



3. Cadeau met een extraatje

Ook je valentijnsgeschenkje kun je makkelijk een extra touch geven. Knutsel met wat inpakpapier een zakje voor op je cadeauverpakking en vul het met een extraatje. Chocolade, hartvormige snoepjes of een bosje gedroogde bloemen bijvoorbeeld. Wij kozen voor de droogbloemen.

Ben je nog op zoek naar een geschenk voor je valentijn? Ontdek de leukste cadeau-ideetjes voor hem en voor haar.

Dit heb je nodig

inpakpapier

plakband

restjes oasis

gedroogde bloemen, wij kozen voor rode amaranthus

In onderstaande video tonen we je hoe je de cadeauverpakking maakt.



Productie: Jill Verheyden • Camera en montage: Jill Verheyden • Styling: Hanne Bral en Jill Verheyden

