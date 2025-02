Valentijnscadeau voor hem: 15 liefdevolle ideeën

De liefde mag elke dag gevierd worden, maar als er één dag is om de man in je leven extra in de watten te leggen met een cadeau, dan is het wel op valentijn. Verwen hem met een liefdevol valentijnscadeau uit deze inspiratielijst boordevol kleine en grote geschenken!

15x een liefdevol valentijnscadeau voor je man of vriend

Of je nu op zoek bent naar een groot of klein gebaar: in deze special vind je ongetwijfeld een mooi valentijnscadeau om je man of vriend mee te verrassen. Kies je voor een gepersonaliseerd cadeau voor valentijn, een romantisch gebaar of toch eerder een uitstapje met z’n twee? Geef hem er een dikke zoen en knuffel bovenop en laat hem weten hoe bijzonder hij voor je is!

De liefste goeiemorgen De liefste goeiemorgen € 37,95 – Anna+Nina bij Juttu Maak jullie koffie of -theemoment extra romantisch met deze matchende mokken, voorzien van de opdruk ‘Good morning’ en ‘I love you’. Shop het hier.

Zelfzorg Zelfzorg € 9,90 – Rituals Schenk hem een wellnessmoment in de douche: dit verkwikkende doucheschuim verzorgt en ruikt heerlijk naar amber en muskus. Shop het hier.

Massage o’clock Massage o’clock € 39,95 – RainPharma Massage-olie, een massagetool, essentiële oliën … Deze box bevat alles wat je nodig hebt om hem (of elkaar) een ontspannende massage te geven. Shop het hier.

Eropuit naar Bokrijk Eropuit naar Bokrijk € 10 i.p.v. € 17 per persoon – Libelle-shop In Bokrijk, een 550 hectare groot park met het Openluchtmuseum als kloppend hart, geniet je van cultuur, natuur en avontuur. Van tijd en ruimte, maar bovenal van elkaar! In de Libelle-shop scoor je nu tickets met een mooie korting. Bekijk het hier.

Een tegoedbon voor… Een tegoedbon voor… € 11,99 – Hee Goodies Een zelfgekookt etentje, een massage, een verrassingsuitstap… Waarvoor geef jij je allerliefste een tegoedbon? Shop het hier.

Zeg het met chocolade Zeg het met chocolade € 4,29 – HEMA Valentijn en chocolade: het blijft een hemelse combinatie waar je niet omheen kunt. Deze chocoladereep werd versierd met een romantisch hart. Shop het hier.

Liefdevolle sokken Liefdevolle sokken € 14,95 bij Veritas – Happy Socks Je partner loopt op wolkjes met deze leuke sokken, bezaaid met talloze hartjes. Shop het hier.

Gezellig kokerellen Gezellig kokerellen € 69,60 voor een jaar – Libelle Lekker In Libelle Lekker vind je de nieuwste trends, de leukste adressen én de beste tips en tricks van onze chefs. Een inspiratiebron voor elke dag, om gezellig samen te koken! Bekijk het hier.

Heerlijk overnachten Heerlijk overnachten Landal GreenParks Of je nu kiest voor bos, strand, heide of bergen, een luxevilla, bungalow of chalet: met Landal beleef je een zalige tijd midden in de natuur. Bekijk het hier.

Gepersonaliseerde speelkaarten Gepersonaliseerde speelkaarten € 17,99 – Smartphoto Een origineel valentijnscadeau voor hem: deze speelkaarten, die je kunt personaliseren met betekenisvolle foto’s. Shop het hier.

Gespreksstarters Gespreksstarters € 3,50 – Flying Tiger Het ideale accessoire om jullie date night een speelse twist te geven: deze beslissingsdobbelstenen, om boeiende gesprekken te stimuleren en elkaar nog beter te leren kennen. Shop het hier.

T-shirt met een boodschap T-shirt met een boodschap € 22,50 – JBC Wat wil jij hem graag vertellen? Of heb je een bijzondere koosnaam voor hem? Print het op een T-shirt om dichtbij zich te dragen. Shop het hier.

Luxe in een flesje Luxe in een flesje € 39,50 (vanaf) – MIGLOT Het Belgische parfumhuis MIGLOT ontwikkelt heerlijke geuren die jullie samen kunnen delen. Parfum is immers genderloos, volgens het merk. Langsgaan kan in de luxueuze winkel in hartje Gent of Antwerpen. Bekijk hier de online shop.

Klinken op de liefde Klinken op de liefde € 14,99 – The Mocktail Club Deze mocktail is gemaakt met 100% natuurlijke ingrediënten en is meteen klaar om te serveren. Geniet samen van de frisse combinatie van limoen, basilicum en een hint van vlierbloesem – ideaal om te klinken op de liefde! Shop het hier.

Bouwpakket Bouwpakket € 55 – BuilDIY Verras de creatieve man in je leven met een bouwpakket. Deze auto bevat bijvoorbeeld 442 stukjes om in elkaar te zetten. Er is ontzettend veel keuze, voor ieder wat wils! Shop het hier.

Op zoek naar een cadeau voor haar?

Wil je eerder de vrouw in je leven (of jezelf) verwennen met een liefdevol cadeau voor valentijn? Klik dan gerust nog even door naar dit artikel voor inspiratie!

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!