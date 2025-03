De Mol: deze 10 kandidaten doen mee in het nieuwe seizoen

Deze zondag, op 23 maart, is het eindelijk zover: het nieuwe seizoen van De Mol start. Benieuwd wie zich deze keer waagt aan het razendspannende spel? Ontmoet hier de 10 kandidaten van het nieuwe seizoen, in alfabetische volgorde.

‘Wie is de mol?’: deze vraag zal de komende weken meermaals over onze tongen gaan. 10 uiteenlopende kandidaten zullen het vanaf zondag 23 maart tegen elkaar opnemen, met slechts één missie: ontrafelen wie van hen de mol is. Het decor voor de razendspannende strijd is deze keer Thailand.

Presentator Gilles De Coster stelde vanavond in ‘Café De Mol’ op Play4 de tien nieuwe kandidaten voor, in alfabetische volgorde:

Alexy (23) – student uit Antwerpen

© Play4

Gilles De Coster over Alexy: “Hij is de jongste van de groep, en ook alfabetisch komt hij helemaal vooraan. Het enige wat achteraan hoort, is de nadruk in zijn naam: het is Alex-Y, en niet Al-E-xy. Of zeg gewoon Xietje, zoals zijn mama. Alexy studeert Ingenieurswetenschappen en heeft Congolese roots. Ondanks zijn jonge leeftijd kan hij een ruime horeca-ervaring voorleggen, zowel aan als achter diverse togen. Met zijn mensenkennis kan het dus niet anders dan goed zitten.”

Els (28) – klinisch onderzoeker uit Gelrode

© Play4

Gilles De Coster over Els: “Op haar paspoort staat ook de naam Hoi Ching, maar wij mogen gewoon Els zeggen. Haar ouders ruilden ooit het bescheiden Hong Kong voor het veel bruisendere Hageland. Zelf woont Els samen met haar vriend in Gelrode. Ze observeert de wereld met een geamuseerde maar scherpe blik, en is met haar 155 cm de op 9 na grootste kandidaat van de groep. Maar wie het kleine niet eert…”

Hilde (57) – kinderpsychiater uit As

© Play4

Gilles De Coster over Hilde: “Mochten er oorkondes bestaan voor ‘Meest enthousiaste kandidaat’ of ‘Eerste kinderpsychiater ooit in ‘De Mol’’, Hilde stak ze allebei moeiteloos op zak. Maar voor prijzen is het nog wat vroeg. Hilde is 57 en woont met haar man en hun 2 kinderen in het Limburgse As. Ze is psychiater en kan dus ongetwijfeld erg goed luisteren en observeren. En mensen doorzien?”

Jan (40) – vrachtwagenchauffeur uit Brasschaat

© Play4

Gilles De Coster over Jan: “Hij werd ooit gehypnotiseerd in een show van Rasti Rostelli, is een devote fan van ‘Thuis’, ergert zich paars aan nummerplaten die scheef hangen en pronkt graag met zijn weelderige haardos. En slechts één van die beweringen is onjuist. Jan is een goedlachse en sympathieke papa van 3 jonge kinderen. Samen met zijn grote liefde Annelies (‘de Bambi’ voor de vrienden) wonen ze in Brasschaat. Je zou dat het perfecte plaatje kunnen noemen, ware er niet het spijtige detail dat Jan een Antwerpsupporter is.”

Michèle (35) – docent anatomie uit Gent

© Play4

Gilles De Coster over Michèle: “Michèle koos voor een werkelijk uniek levenstraject: die van de West-Vlaming die in Gent is gaan wonen. Daar geeft ze les anatomie, fysiologie en pathologie aan de Hogeschool Gent. Dat gebeurt gelukkig wel nog in haar onuitwisbare moedertaal: het West-Vlaams. Haar lief, met wie ze samen een zoontje heeft, leerde Michèle in het zwembad kennen, toen ze sneller bleek te zwemmen dan hij. Ik voelde meteen een verwantschap: mijn vrouw verslaat me ook in alles.”

Nimrod (25) – bankier uit Waregem

© Play4

Gilles De Coster over Nimrod: “Jaag zijn naam door Wikipedia en je krijgt een hoop bijkomstigheden, zoals een Bijbels figuur, een album van Green Day, of een Brits legervliegtuig. Terwijl daar natuurlijk gewoon zou moeten staan: West-Vlaanderen, financieel expert, toffe kerel, verdediger bij Sparta Wortegem, stop de klok. De beroemdste Nimrod is vooralsnog de mooie klassieke muziek uit de Enigma Variaties, maar ik sluit niet uit dat dat binnenkort verandert.”

Pasquino (33) – sociotherapeut uit Keiem

© Play4

Gilles De Coster over Pasquino: “Pasquino woont in de Westhoek maar is een geboren en getogen Oost-Vlaming. Hij werkt als sociotherapeut en begeleidt jongeren die het moeilijk hebben. Pasquino is uit één oog blind en is een fervent reiziger: er is geen land ter wereld waar hij zijn voornaam nog niet heeft moeten spellen of uitleggen. De meeste mensen noemen hem dan ook Pas, en als je iets niet weet, kan je het dus ook gewoon aan – komt ie! – Pas vragen.”

Pedro (41) – leerlingenbegeleider uit Gentbrugge

© Play4

Gilles De Coster over Pedro: “Onbevestigde bronnen beweren dat Michelangelo een foto van Pedro gebruikte toen hij zijn David uit het marmer kapte, maar dat is natuurlijk onmogelijk: Pedro’s roots liggen namelijk in Portugal, niet in Italië. Zijn volledige voornaam is dan ook João-Pedro, wat in het Gents even mooi klinkt als in het Portugees. Pedro is gehuwd en vader van twee zoontjes, en is het gewend neer te kijken op alles en iedereen. Maar dat komt gewoon door zijn lengte: hij klokt af op 1m98.”

Rusiana (39) – kelner uit Bocholt

© Play4

Gilles De Coster over Rusiana: “Ze volgde twaalf jaar geleden de liefde naar ons land, en ruilde zo het Bulgaarse binnenland voor het minstens even pittoreske Bocholt. Maar de eerste 27 jaren van haar leven bracht ze dus door in Bulgarije. Sporen daarvan durven hier en daar door te schemeren in haar Limburgs dialect. Rusiana is gehuwd en moeder van twee kinderen, en houdt van gezelschapsspelletjes. Dat treft: zowel spelletjes als gezelschap worden voorzien.”

Sarah (36) – advocaat uit Schoten

© Play4

Gilles De Coster over Sarah: “Advocaten heb je in alle soorten en maten, maar ik durf toch te wedden dat er maar eentje rondloopt met de scoutstotem Guitige Panda. Het is wel goed gekozen: Sarah bestaat uit gelijke delen enthousiasme, humor en competitiviteit. Ze is gehuwd en moeder van twee kinderen. Sarah heeft niet alleen een groot hart, het ligt ook steevast en onmiskenbaar op haar tong. Wat gezien haar Antwerpse roots en beroep niet meteen hoeft te verbazen.”

De Mol: vanaf zondag 23 maart om 20u bij Play4 en GoPlay.

Meer kijktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!