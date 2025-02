Deze 8 creatieve duo’s gaan de strijd aan in LEGO MASTERS Out of the Box

De grootse strijd met de kleine steentjes is terug. Vanaf 15 februari geven acht kersverse duo’s het beste van zichzelf in LEGO MASTERS Out of the Box. En dat doen ze deze keer niet in de studio, maar op iconische locaties in België en Nederland. Welk duo maakt deze keer de indrukwekkendste LEGO kunst?

In het vierde seizoen van het vernieuwde LEGO MASTERS Out of the Box schotelen Kürt Rogiers en zijn Nederlandse co-host Ruben Nicolai haast onmogelijke opdrachten voor aan acht duo’s, waarvan vier Belgische en vier Nederlandse. De fundering van het programma blijft hetzelfde, al zijn de kleurrijke bouwstenen dit seizoen iets anders. De creatieve LEGO bouwers verlaten namelijk de veilige muren van de televisiestudio en gaan écht out of the box, het echte leven in.

De grote uitdaging: nóg mooiere, creatievere, grotere en indrukwekkendere bouwwerken maken dan afgelopen seizoenen en dat op iconische locaties in België en Nederland. Van het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld tot het Sprookjesbos in de Efteling en een Nederlandse bloemenveiling.

Ver weg van de veilige, gecontroleerde setting van de studio’s worden de bouwers uitgedaagd om hun creativiteit naar een hoger niveau te tillen. Welk duo maakt het strafste LEGO werk? En wie mag zich dit seizoen tot LEGO Master én de winnaar van 25.000 euro kronen?

LEGO MASTERS Out of the Box: deze 8 creatieve duo’s gaan de strijd aan

1. Total strangers Delphine & Tjardo

Delphine (28) uit Herzele en Tjardo (25) uit Roeselare zijn een samengesteld duo en kenden elkaar nog niet bij aanvang van het grote LEGO MASTERS avontuur. Dat ze aan elkaar gekoppeld zijn voor deze creatieve competitie is geen toeval. Naast bouwen hebben ze namelijk nog een passie gemeen: theater. Tjardo studeerde toneelregie en Delphine speelt mee in musicals. Ook leuk: Tjardo vond z’n oude passie én zijn LEGO steentjes terug dankzij het eerste seizoen van LEGO MASTERS.

2. Beste vrienden Marijn en Jelle

Al vijftien jaar zijn Marijn (39, Asse) en Jelle (35, Wilrijk) onafscheidelijk. Wat ooit begon als een felle rivaliteit bij het kaartspel ‘Magic’ groeide uit tot een onverwoestbare vriendschap vol unieke chemie en vlijmscherpe humor. Jelle is zelfs peter van het kindje van Marijn. Samen gaan ze nu een nieuw hoofdstuk aan: voor het eerst in hun leven bundelen ze hun krachten als teamgenoten in dit LEGO MASTERS avontuur.

3. Koppel Jane & Thomas

De jonge ouders Jane (31) en Thomas (41) uit De Haan ontmoetten elkaar jaren geleden op een architectenopleiding. Ondertussen hebben ze samen twee kinderen én een gedeelde passie voor koffie. Jane werkt voor de dienst Ruimtelijke Ordening bij gemeente De Haan, Thomas werkt als leerkracht. Als ontspanning bouwt het koppel graag met LEGO stenen. Thomas heeft al een flinke dosis bouwervaring, terwijl Jane als nieuwkomer in deze wereld de uitdaging maar al te graag aangaat.

4. Verloofden Geriada & Vincent

Vincent (28) en Geriada (30) uit Rotselaar leerden elkaar kennen in de pizzeria van Vincent en zijn familie, waar Geriada in de bediening werkte. Al snel trok Geriada bij Vincent in. In zijn boomhut welteverstaan. Ondertussen zijn ze verhuisd, alleen al voor de immense verzameling sneakers van Geriada en de gigantische hoeveelheid LEGO van Vincent was er te weinig ruimte in hun boom.

5. Zussen Debbie & Wendy

Zussen Debbie (37) en Wendy (37) uit Deventer zijn bijna identiek en doen vanzelfsprekend alles hetzelfde: ze studeerden allebei voor juf, houden van klimmen en delen zelfs samen een paard én hond! Het enige verschil tussen de twee: Debbie heeft links van haar neus een sproetje en Wendy schrijf je met een y.

6. Collega’s William & Wouter

Meubel- en interieurbouwers William (41) uit Nijkerk en Wouter (25) uit Amersfoort leerden elkaar pas twee maanden geleden kennen op hun werk. Ze vonden elkaar in hun gedeelde passie voor LEGO bouwen en dat lijkt heel goed uit te pakken… William is erg fanatiek en kent alle bouwtechnieken uit zijn hoofd, terwijl Wouter als geen ander verhalen kan vertellen.

7. Moeder en zoon Marlene & Tonko

Ware meesters van verbeelding, zo zou je Marlene (58) en Tonko (25) uit Amsterdam kunnen omschrijven. Alles wat ze in hun hoofd bedenken, weten ze met ongekende precisie tot leven te brengen. Moeder en zoon vormen een perfect team, hun samenwerking is dan ook bijna magisch. Al is er één ding dat hen dwarszit: wanneer ze moeten kiezen tussen hun wilde ideeën, raken ze verstikt in eindeloze twijfels.

8. Studiegenoten Twan & Thom

Twan (27) uit Enschede en Thom (23) uit Eindhoven studeerden beide af in Industrial Design en ontmoetten elkaar tijdens een stage bij de LEGO Groep in Denemarken. Sindsdien hebben ze talloze uren samen gebouwd aan LEGO creaties. Het duo deelt niet alleen een passie voor design, maar ook voor sport. Terwijl Thom graag de hoogte opzoekt tijdens het klimmen, houdt Twan van hardlopen en verrast hij regelmatig met zijn handstandkunsten.

LEGO MASTERS Out of the Box: vanaf zaterdag 15 februari om 20u30 bij VTM en op VTM GO.

