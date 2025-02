We moeten het toegeven: romantische films zijn onze eeuwige guilty pleasure. Gelukkig is het bijna valentijn en kunnen we zonder schaamte kiezen voor een zeemzoete film. Dit zijn alvast de favorieten van onze redactie.

15x romantische films om bij weg te dromen

1. The Notebook



Oké, hoogstwaarschijnlijk heb je de klassieker der klassiekers ooit al een keer gezien. Maar we vermelden ‘m toch, voor het geval dat… En stiekem vinden we het ook hélemaal niet erg om hem een tweede, een derde of zelfs een vierde keer te zien, want Ryan Gosling speelt de hoofdrol. Dit romantische liefdesverhaal, dat zich afspeelt vanaf de jaren 40 tot in het heden, zal niemand onberoerd laten.

2. P.S. I Love You



Nog een klassieker die nooit gaat vervelen: P.S. I Love You. De film volgt het verhaal van een jonge weduwe. Ze ontdekt dat haar overleden echtgenoot haar tien liefdesbrieven achterliet, die haar moeten helpen om het leven terug op te pikken. Hou zeker een doos zakdoeken klaar, want de tranen zullen vloeien!

3. A Walk to Remember



Het nerdy schoolmeisje Jamie en de populaire Landon moeten eerst niets van elkaar weten, maar uiteindelijk wordt deze film een ongelooflijk mooi liefdesverhaal waarbij je het niet droog houdt. Wedden?

4. Notting Hill



Julia Roberts en Hugh Grant – hét ultieme romcom-duo – schitteren samen in Notting Hill, het verhaal van een schuchtere boekenverkoper die verliefd wordt op een wereldberoemde filmster. Een film die je telkens weer doet lachen en huilen tegelijk.

5. Dear John



Het ietwat dramatische, maar prachtige verhaal van Savannah en John is niet te missen in het lijstje van meest romantische films. De twee beleven een onvergetelijke zomer, maar wanneer John moet gaan vechten in de oorlog, verandert alles.

6. The Fault in Our Stars



Ben je nog op zoek naar romantische films die je samen met je tienerdochter kunt kijken? The Fault in Our Stars, zonder enige twijfel. De film gaat over het aangrijpende verhaal van twee verliefde tieners die allebei terminaal ziek zijn en er het beste van proberen te maken. Haal die doos Kleenex maar boven, want je zult ze nodig hebben.

7. Pretty Woman



Nog een absolute klassieker is natuurlijk Pretty Woman, met Julia Roberts en Richard Gere in de hoofdrol. Die laatste speelt een zakenman die een escorte boekt om hem te vergezellen tijdens enkele belangrijke afspraken. Al duurt het niet lang voor hij verliefd wordt op haar.

8. The Longest Ride



Twee liefdesverhalen worden met elkaar verweven. Het verhaal van een studente kunstwetenschappen en een stoere cowboy (die nog knap is ook) én een romance die zich tientallen jaren eerder afspeelde. Maar wat hebben ze met elkaar gemeen?

9. The Last Song



Een mooi verhaal dat verder gaat dan enkel een romantische relatie: ook de complexiteit van een gezin komt aan bod. Het personage van Miley Cyrus probeert de band met haar vader te verbeteren, terwijl ze ook op zoek is naar zichzelf en de liefde.

10. Love Actually



Is het ooit te vroeg om een kerstfilm te kijken? Als je het ons vraagt niet, want Love Actually is de perfecte romcom voor valentijn. Volg het leven en de worstelingen van acht verschillende koppels, die op ontroerende wijze allemaal vervlochten zijn.

11. The Holiday



Intussen al enkele jaren oud, maar nog altijd een heerlijk romantische feelgoodfilm. Twee vrouwen wisselen van woning om weg te lopen van de liefde, maar onverwacht is het natuurlijk dat er net dan iemand nieuw hun leven binnenwandelt.

12. Pride & Prejudice



Pride & Prejudice is het zeemzoete verhaal dat oorspronkelijk werd neergepend door Jane Austen. De personages worden vertolkt door Keira Knightley en Matthew Macfayden. In het Engeland van de 18de eeuw valt de jonge Elizabeth Bennet voor de rijke Mr. Darcy, wat leidt tot een woelige relatie.

13. Me Before You



Het pakkende verhaal van een man in een rolstoel en een liefdesverhaal met de vrouw die hem verzorgt. De eerst norse Will zwicht al snel voor de charmes van Louisa, maar het leven in een rolstoel is allesbehalve makkelijk…

14. About Time



About Time vertelt het verhaal van Tim, die via zijn vader een straf familiegeheim ontdekt. Alle mannen in de familie kunnen namelijk door de tijd reizen. Zo kan Tim een moment herbeleven tot het echt perfect is – een gave die hij ook inzet tijdens zijn zoektocht naar de liefde.

15. Zot Van A



Een toppertje van eigen bodem: Zot van A. Een overload aan Vlaamse topacteurs die elk hun eigen liefdesverhaal beleven. Hun levens zijn met elkaar verbonden en dit leidt tot een verrassende climax op de avond van… Sinterklaas.

Nog meer vonken en vuur:

