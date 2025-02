25x charmant overnachten in de champagnestreek

Zin in een bruisend weekendje weg? Op naar de champagnestreek dan, waar je kunt genieten van de elegante bubbels en sfeervol kunt logeren tussen de glooiende wijnheuvels en eindeloze champagnekelders.

Over de champagnestreek

De iconische champagnestreek is perfect voor een (lang) weekendje weg. De regio ligt net ten noordoosten van Parijs en is daarmee de noordelijkste wijnstreek van Frankrijk. Vanuit Brussel sta je op drie uur in Reims, wie vanuit West-Vlaanderen vertrekt staat er al op tweeënhalf uur rijden. Reims en Épernay zijn de grootste steden, maar ook Troyes, Châlons-en-Champagne en het charmante Hautvillers zijn een bezoekje waard.

Over onze selectie

Wij selecteerden 25 charmante hotels, van budgetadressen tot duurdere overnachtingen voor bijzondere gelegenheden. Sommige zijn omringd door wijngaarden, andere liggen dan weer pal in het centrum, sommige zijn kleinschalig en familiair, andere behoren tot een keten, maar in elk van de kamers voel je sowieso die typisch Franse flair. Per hotel geven we een vanaf-prijs voor twee personen.

25x overnachten in de champagnestreek

1. LOISIUM Hotel Champagne, Mutigny

Te vinden vlak bij Épernay en omringd door glooiende wijnhellingen zover je zien kunt. En met zijn cosy brasserie, heerlijke spa met buitenbad en verfijnd restaurant met de nodige champagnes in de kelder, kun je hier zelfs een heel weekend lang vertoeven. De 101 kamers werden warm aangekleed en laten je uitkijken over die eindeloze wijngaarden.

loisium.com, vanaf € 185

2. Continental Hotel, Reims

Dit viersterrenhotel in het hart van Reims huist in een negentiende-eeuws herenhuis en fungeert al sinds 1880 als hotel. Een karakterplek dus. Er zijn 51 kamers in 4 categorieën en van in het bijhorende restaurant kijk je op de square Colbert en de promenades van Reims. Open vanaf 7 uur tot middernacht. Kwestie van in stijl te kunnen starten of afsluiten.

continental-hotel.fr, vanaf € 199

3. Clos de Mutigny, La Chaussée-sur-Marne

Dit landhuis is te vinden tussen Reims en Troyes en pakt uit met een heus park, goed voor 7.000 m² groen, zicht op de rivier en een eigen restaurant. Op maat van rustzoekers dus. De achttien kamers zijn eenvoudig, maar hebben wel park- of rivierzicht en honden zijn toegelaten. Relaxen doe je in de elegante lounge of op het mooie terras in het groen.

clos-de-mutigny.com, vanaf € 94

4. Grand Hôtel des Templiers, Reims

Dit negentiende-eeuwse vakwerkhuis telt vier sterren en bevindt zich op zo’n 10 minuten slenteren van de kathedraal van Reims. Handig centraal dus en Franser dan Frans, met zijn weelderige gordijnen, fluwelen bedbanken en bloemetjesbehang. Maar net zo goed beschik je hier over een zwembad om al die proefsessies er even af te zwemmen.

hotel-templiers-reims.com, vanaf € 155

5. Hotel Centre Reims, Reims

Dit driesterrenhotel bevindt zich op 2 minuten wandelen van de TGV en pal in het hart van Reims. Verspreid over twee gebouwen en vier etages en goed voor vijftig kamers. Logeer je in het Erlon-gebouw, dan kijk je uit over de levendige Place Drouet d’Erlon. En toch zijn vooral de stijlvol gedecoreerde kamers hier de grote troef. Verrassend eigentijds én centraal.

hotel-centre-reims.fr, vanaf € 113

6. Le Relais du Vigneron, Vertus Blancs-coteaux

Op 20 kilometer van Épernay duikt deze parel op. Officieel geen champagnegebied, maar toch baadt dit hotel-restaurant in champagnesferen. Alle kamers verwijzen naar de goddelijke drank. Voeg daar een scherpe prijs aan toe en je begrijpt dat deze plek niet in dit lijstje kon ontbreken. Vlakbij gereputeerde wijngaarden, superstijlvol en voorzien van zowel een wellness als restaurant.

le-relais-du-vigneron.com, vanaf € 103

7. L’Hostellerie Briqueterie & Spa, Vinay

Dit luxehotel wordt omringd door een park van 4 hectare, met rozentuin en fruitgaard, beschikt over een zwembad en een spa en de veertig kamers zijn bijzonder mooi. Hun prijzen kunnen dan ook behoorlijk oplopen. Maar wie zijn verblijf een beetje op voorhand plant, kan soms zijn slag slaan. Of even proeven van het betere kasteelleven, met een coupe champagne in de hand.

briqueteriechampagne.com, vanaf € 199

8. Golden Tulip Reims, Reims

Ketenhotels zijn niet altijd de meest charmante verblijven, maar in dit geval kun je niet ontkennen dat je hier waar voor je geld krijgt. Deze plek pakt uit met een gezellige bar, mooie kamers en een zwembad. De ligging is praktisch en je kunt vlak voor de deur parkeren. Handig als je van plan bent om behoorlijk wat champagne in te slaan dus.

reims.goldentulip.com, vanaf € 139

9. Le Champ des Oiseaux, Aube en Champagne

In 1975 kocht Dominique het huis van zijn buren, een vakwerkhuis met een vijtiende-eeuws gebinte dat hij met veel liefde uitbouwde tot twee bijzondere hotels. Maison Rhodes en het iets voordeligere Le Champ des Oiseaux. Beide plekken delen een lobby en dezelfde ziel. En ook in Le Champ des Oiseaux is elke kamer uniek en gedecoreerd met antiek, vaak zelfs familiestukken.

maisonderhodes.com, vanaf € 199

10. Château d’Étoges, Étoges

Majestueus en discreet, zo laat dit kasteel zich graag omschrijven en daar blijkt geen woord van gelogen. Goed voor 29 kamers, een gastronomisch restaurant, een wijnbistro en 19 historische hectare met vijvers, fonteinen, een fruitgaard en een moestuin. Dit zeventiende-eeuwse kasteel domineert het gelijknamige gehucht en brengt je moeiteloos wat Franse finesse bij.

chateau-etoges.com, vanaf € 115

11. Ibis Épernay Centre Ville, Épernay

Met enkele vriendinnen of je kroost op stap? Goed nieuws, dit levendige driesterrenhotel beschikt ook over driepersoonskamers en familiekamers. En hoewel het zichzelf als budgethotel in de markt zet, logeer je toch in het hart van de stad, op 5 minuten van de befaamde champagnehuizen.

accor.com, vanaf € 90

12. Hotel Jean Moët, Épernay

Dit viersterren hotel huist in een achtiende-eeuwse residentie in het centrum, vlak bij de wereldbefaamde avenue de Champagne met zijn 110 kilometers kelders. Logisch dus dat je hier op elk moment van de dag van een glaasje champagne kunt genieten. Het hotel beschikt over twaalf kamers en een aanpalende champagnebar met bubbels afkomstig van wereldbefaamde en minder bekende huizen.

hoteljeanmoet.com, vanaf € 155

13. Le Domaine de la Forêt d’Orient, Rouilly Sacey

Op 18 kilometer van Troyes, de historische hoofdstad van de champagnestreek, wacht een andere wereld. Één die 70 hectare telt, een bistro, een spa en een golfterrein. Volop genieten in het groen dus en je misschien eens wagen aan een golfpartijtje? Je merkt het, het wordt niet evident om dit domein achter te laten.

domaine-foret-orient.com, vanaf € 93

14. Hôtel Relais Saint Jean, Troyes

In het historische hart van het romantische Troyes, duikt in een voetgangersstraat de vakwerkgevel van dit viersterrenhotel op. Voorzien van 23 kamers en een jacuzzi in de vijftiende-eeuwse kelder. Sommige kamers beschikken over een balkon, maar sowieso laten ze je zowat allemaal uitkijken op de middeleeuwse buurt. Met bar en parking.

relais-saint-jean-hotel.com, vanaf € 96

15. Azur Hôtel, Reims

Klein maar fijn, het zou het motto van Azur Hôtel kunnen zijn. Te vinden knal in het eeuwenoude hart van de stad, in een rustig straatje in het quartier des halles centrales. Goed voor twintig eigenzinnige kamers verspreid over drie etages en een zalige patio zodat je ’s zomers buiten kunt ontbijten. Of sluit je hier liever je dag af met wat bubbels?

hotel-azur-reims.com, vanaf € 90

16. Appart-Hôtel de Saint Georges, Troyes

Dit appartementenhotel pakt uit met elf appartementen, voor één tot acht personen, en wel in een historisch monument uit de zestiende eeuw. Centraal gelegen, tussen het station en de voetgangerszone. Elke plek heeft zijn eigen kitchenette en je kunt een ontbijt bij boeken. Een ruime hotelkamer dus met extra faciliteiten.

hotel-saint-georges-troyes.com, vanaf € 93

17. Mercure Troyes Centre Hotel, Troyes

In het centrum, op 500 meter van de wandelstraten, werden oude fabrieksgebouwen omgetoverd tot een viersterrenhotel. Met terras en champagnebar en een resem klassieke, maar eigentijdse kamers waar je je instant thuis voelt. Elegantie troef!

accor.com, vanaf € 132

18. Hôtel Porte Mar, Reims

Vlakbij de kathedraal, op 3 minuten van de tgv en recht tegenover de hallen en la porte de Mars (een romaans monument) vind je dit driesterrenhotel dat uitpakt met 24 heldere kamers die fris aangekleed werden. Geen zware gordijnen of tierlantijntjes, wel Scandinavische puurheid. En goed om weten, hier kun je ook een drie- of zelfs vierpersoonskamer boeken.

hotel-portemars.com, vanaf € 108

19. La Caserne Chanzy Hotel & Spa, Reims

Altijd al willen logeren in een brandweerkazerne? Dit is je kans! Bovendien kijkt dit viersterrenhotel uit op de kathedraal van Reims en vind je in hetzelfde iconische gebouw ook een spa en een restaurant, La Grande Georgette. Wakker worden en dineren with a view dus. De kamers zijn al net zo luxueus als de champagnes die hier geschonken worden en goudtinten zetten de toon.

marriott.com, vanaf € 209

20. Alba Hôtel Lac d’Orient, Mesnil-Saint-Père

Op een halfuurtje van Troyes wacht een andere wereld. Want het Alba Hôtel Lac d’Orient strekt zich met zijn 2,5 hectare uit tussen het bos en het meer van Orient. Rust alom dus. Geen hoogbouw bovendien wel gelijkvloerse paviljoenen waardoor elke kamer zicht en een eigen terrasje heeft. Met restaurant, zwembad en wellness.

hotelclublacdorient.com, vanaf € 95

21. Domaine de Foolz, Bourguignons

Op 30 kilometer van Troyes, aan de oevers van de Seine, duikt in het groen een collectie chalets en kamers op waar het bijzonder fijn vertoeven is. Dit domein bevindt zich ver genoeg van stedelijk geharrewar om instant te ontspannen en dicht genoeg om lekkere champagnes te proeven. Met een elegant restaurant dat zich uitstrekt langs het water en een zwembad om baantjes te trekken.

domainedefoolz.com, vanaf € 88

22. Selosse Les Avisés, Avize

Dit familiehotel beschikt over 8 hectare wijngaarden en het kasteeldomein dompelt je dan ook onder in authentieke Franse sferen. Je kijkt je ogen uit en het voelt meer alsof je op bezoek bent bij een goeie vriend dan op hotel. Alle tien kamers werden met zorg ingericht en voelen meteen als je eigen plek.

selosse-lesavises.com, vanaf € 208

23. Hôtel de La Paix, Reims

Op enkele stappen van de kathedraal wacht dit viersterrenhotel. Met zijn 163 kamers behoorlijk uit de kluiten gewassen, maar dankzij het standingvolle restaurant, de elegante bar, het terras en het grote zwembad heb je nooit het gevoel dat je hier met veel personen resideert. De kamers pakken uit met ronde vormen, aaibare materialen en design badkamers.

bestwestern-lapaix-reims.com, vanaf € 153





24. Le Relais Champenois, Sézanne

Rustiek en authentiek. Zo kun je deze relais nog het best omschrijven. En dat komt perfect uit want je vindt dit hotel een beetje buiten de populaire paden maar toch vlakbij heel wat champagnehuizen en -kelders. In de omringende dorpen doe je dus gegarandeerd charmante ontdekkingen.

relaischampenois.com, vanaf € 70

25. La Licorne, Troyes

Mag het iets meer zijn? Dan bedient dit vijfsterrenhotel je op je wenken. De eerste steen van deze voormalige school werd gelegd in 1445, later huisde de Gendarmerie Nationale hier en in 2017 werd de plek gepromoveerd tot hotel. En wat voor een. Er zijn 54 kamers, verspreid over drie etages, en ze baden allemaal in dezelfde je-ne-sais-quoi-stijl, ongedwongen luxueus dus. Het gaat ook op voor het zwembad en de spa.

lalicorne-hotelspa.com, vanaf € 176

Tekst: Sophie Allegaert

