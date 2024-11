De 10 beste skigebieden voor beginners

Wil je deze winter voor het eerst gaan skiën, maar weet je niet goed waar? Reisorganisatie Sunweb deed onderzoek naar de meest toegankelijke skigebieden voor beginners, met een groot aanbod aan groene en blauwe skipistes.

Wat zijn de beste skigebieden voor beginners?

1. La Plagne, Frankrijk

Met maar liefst 79 groene en blauwe pistes is La Plagne in Frankrijk volgens Sunweb het meest toegankelijke skigebied voor beginners in Europa. Gelegen in het populaire Paradiski in de Franse Alpen is dit dus het perfecte decor om je eerste ski- of snowboardstapjes te zetten.

2. Les Arcs, Frankrijk

Ook in Les Arcs, nog zo’n skigebied in de Franse Alpen, kleuren ruim de helft van de skipistes groen of blauw. En wie het skiën even beu is, kan een ritje maken op de bobsleebaan.

3. Alpe D’Huez, Frankrijk

Ook het beroemde Alpe D’Huez is een van die skigebieden die ideaal is voor beginners. Je vindt er maar liefst 65 groene en blauwe pistes. Zo is er zelfs een afgeschermde zone voor startende skiërs en een sleepiste. Voor de durvers – en iets gevorderdere skiërs – is er ook een avondskipiste en een slalomstadion.

4. Les Deux Alpes, Frankrijk

Les Deux Alpes zet sterk in op beginnende wintersporters. Het gebied kent dan ook de beste verhouding tussen beginners- en gevorderdenpistes, met bijna 70% van de pistes die geschikt zijn voor wie nog niet zoveel ervaring heeft op de latten.

5. Courchevel, Frankrijk

Voor wie het iets luxueuzer mag zijn, is Courchevel een ideaal wintersportgebied. Ook hier zijn wel 56% van de skipistes groen of blauw. Wissel je skisessie af met wat struinen langs de vele winkeltjes en restaurants in het dorp.

6. Val d’Isère, Frankrijk

Met de 49 groene en blauwe skipistes ben je in Val d’Isère wel eventjes zoet. Blijkt skiën toch niet zo je ding te zijn of hou je van wat afwisseling? Paragliden, wandelen, schaatsen of een elektrische fat bike huren… Er is geen tijd voor verveling in Val d’Isère!

7. Mayrhofen, Oostenrijk

Ook in Oostenrijk zijn er tal van skigebieden die geschikt zijn voor beginners. Ook al zijn ‘maar’ 32% van de pistes in Mayrhofen beginnersvriendelijk, de 43 groene en blauwe pistes zijn een ideaal vertrekpunt om te leren skiën. Bovendien was Mayrhofen in 2022 een van de favoriete wintersportbestemmingen onder Walen, blijkt uit data van Sunweb.

8. Cervinia, Italië

Wie liever in Italië wil gaan skiën of snowboarden, kan in Cervinia terecht. Dat is een skigebied gelegen in de prachtige Valle d’Aoste, aan de Italiaanse kant van de Matterhorn. Maar liefst 70% van de pistes zijn blauw of groen, en ook de rode pistes vallen goed mee qua moeilijkheid. Cervinia is dus ideaal voor leergierige beginnelingen!

9. Val Thorens, Frankrijk

Kan ook niet ontbreken in dit rijtje met skigebieden voor beginners: Val Thorens in Frankrijk. Je kunt er volop oefenen op een van de 40 groene en blauwe pistes. Val Thorens is bovendien erg gezinsvriendelijk: met een ijsbaan, zwembad, bioscoop, bowling en snow tubing is je kroost ook na hun voormiddagje skiles nog uren zoet.

10. Tignes, Frankrijk

Met maar liefst 198 kilometer aan blauwe pistes is Tignes in Frankrijk de welverdiende afsluiter van dit rijtje skigebieden voor beginners. De brede pistes en uitstekende sneeuwcondities zijn dan ook ideaal om je allereerste stappen te zetten op de latten.

Toch liever een andere bestemming?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!