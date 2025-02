Goeie vraag: vanaf welke leeftijd laat je je kind(eren) alleen thuis?

Het ene kind kan rond z’n acht jaar al goed zijn mannetje staan, terwijl sommige oudere kinderen nog veel nood hebben aan de hulp en aanwezigheid van mama en papa. Maar hoe beslis je nu of je kind klaar is om alleen thuis te blijven? We vroegen het aan Ilse De Block van de Opvoedingslijn.

Wat zegt de wet?

Vanaf welke leeftijd kinderen alleen kunnen thuisblijven is voor heel wat ouders een groot dilemma, en dat begrijpt Ilse De Block van De Opvoedingslijn maar al te goed: “Er bestaat immers geen wetgeving die aangeeft vanaf welke leeftijd je een kind alleen thuis mag laten.”

Deskundigen raden hoe dan ook af om kinderen onder de 7 jaar alleen thuis te laten, omdat ze tot dan nog als hulpbehoevend gezien worden. Verder hangt het vooral van de inschatting van de ouders af.

Officieel luidt het advies: jongens en meisjes van 8, 9, 10 en 11 jaar laat je best hooguit een dertigtal minuutjes onbewaakt achter. Over het algemeen kunnen we stellen dat een kind van 12 jaar meer dan drie uur alleen thuis kan blijven overdag, en vanaf 16 jaar een hele nacht.

Leeftijd, temperament en situatie

Volgens Ilse De Block is het echter toch moeilijk die dingen zomaar in absolute cijfers vast te leggen: “Veel hangt af van de persoonlijkheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van je kind, maar ook het temperament en de zelfredzaamheid spelen zeker mee. Zo zijn er kinderen die je op hun zevende al wel eens een halfuurtje alleen thuis kunt laten, maar zullen er inderdaad ook tienjarigen zijn bij wie je als ouder toch maar liever een babysit inschakelt, zelfs al ga je maar snel naar de supermarkt een eindje verderop.

Ook de reden waarom je je kind eventjes alleen gaat laten en het tijdstip spelen een rol. Ga je gewoon eventjes naar de bakker om de hoek in het midden van de dag of wordt het al stilaan donker en ga je toch wat langer weg zijn? Het zijn dingen die je beslissing mee inkleuren.”

Je kind alleen thuis? Tips van de Opvoedingslijn

Bij twijfel? Volg je buikgevoel

Een eerste belangrijk advies dat Ilse ouders die twijfelen kan meegeven, is: “Volg je buikgevoel. Als het bij het idee je kind voor eventjes alleen thuis te moeten laten alleen al ergens begint te knagen, dan doe je dat maar beter niet. Zowel voor je eigen gemoedsrust, als dat van je kind: schakel dan gewoon een babysit of een oplettende buurvrouw in.

Dat laatste is trouwens nooit een slecht idee. Voelt het als ouder toch oké aan om je kind alleen thuis te laten, voorzie dan wel altijd een back-up-plan: vraag aan een buurvrouw of ze af en toe een oogje in het zeil wil houden of zorg voor een telefoonnummer waarop ze iemand die ze goed kennen kunnen bereiken in geval van nood. Zorg ook altijd dat die personen effectief beschikbaar zijn én in de buurt, zodanig dat wanneer er echt iets gebeurt, ze zo ter plaatse zijn.”

Calculeer ‘onvoorziene omstandigheden’ in

“Ook belangrijk om te bepalen of je je kind oud en wijs genoeg vindt om alleen thuis te laten: houd niet alleen ‘normale omstandigheden’ in het achterhoofd, maar houd er ook rekening mee dat er iets mis kan lopen. Hoe zou je kind reageren mocht de elektriciteit plots uitvallen, mocht kleine broer van de trap donderen of mocht de kat des huizes gewond thuis aankomen.”

Denk je dat je kinderen door deze situaties al te overdonderd zouden worden? Ook dan schakel je volgens Ilse maar beter een babysit in.

Oudere broer of zus is verantwoordelijk

Een ouder kind kan risico’s vaak beter inschatten dan jonge kinderen. Je kinderen goed aanleren hoe ze precies moeten handelen in noodsituaties, kan dus belangrijk zijn.

Ilse: “Heb je meerdere kinderen, zorg er dan ook voor dat je aangeeft wie de leiding heeft. Zeg bijvoorbeeld tegen de kleintjes dat hun broer of zus, die bijvoorbeeld drie jaar ouder is, het voortouw mag nemen, mocht er iets onvoorzien gebeuren, en dat ze het ook in de rest van de gevallen voor het zeggen hebben.

Zorg er voor de zekerheid ook voor dat ze de volgende zaken weten/hebben:

Hun naam en adres en jouw gsm-nummer.

Nog een ander telefoonnummer dat ze mogen bellen in geval van nood.

Hoe ze de voordeur openen en sluiten met de sleutel.

Het adres en de naam van een buur waar ze terechtkunnen in geval van problemen.

Indien van toepassing: de werking van het alarmsysteem en het kunnen uitschakelen wanneer het per ongeluk afgaat.”

Bouw stapsgewijs op en begin klein

Je kind alleen thuis laten, doe je ook niet van de ene dag op de andere: het is iets dat je gradueel opbouwt en dat begint met kleine stapjes.

Ilse: “Oefenen met alleen thuis blijven begint al wanneer je je kind eens een tiental minuutjes alleen beneden laat spelen, terwijl jij boven de bedden opmaakt of je kind dat binnen in de zetel tv kijkt, terwijl jij een paar klusjes in de tuin opknapt.

Op die manier bouw je de zelfstandigheid van je kind stapsgewijs op. Bovendien geven al die ‘kleine overwinningen’ je kind ook zelfvertrouwen: jij geeft aan dat je er wel op vertrouwt dat je kind dit al kan, waardoor je kind een gevoel van veiligheid en zekerheid ontwikkelt dat hij steeds verder kan uitbreiden tot je ook effectief voor langere tijd de deur uitgaat. Tijdens die eerste kleine stapjes went je kind alvast aan het feit dat je niet in de buurt bent, terwijl je – wanneer er echt iets gebeurt – natuurlijk nog pijlsnel ter hulp kunt schieten.”

Zorg voor veiligheid, maar overdrijf niet

Tot slot, het belangrijkste waar je als ouder voor moet zorgen als je besluit je kind alleen thuis te laten, is voor een veilig gevoel.

Ilse: “Zorg ervoor dat je kind helemaal oké is met het alleen thuis blijven en zich er compleet veilig bij voelt. Dat kan natuurlijk alleen als jij als ouder er ook een goed gevoel over hebt.

Héél belangrijk daarbij: leg je kind uit dat het alleen gaat blijven – en bouw eventueel back-ups en hulplijnen in – maar overdrijf ook niet. Leg je de focus te veel op het ‘alleen’ thuis blijven, dan bereik je daarmee misschien net een omgekeerd effect en kan je ervoor zorgen dat je kind een beetje angstig wordt om alleen te blijven.”

Buurvrouw en controle

“En helemaal als laatste puntje: blijf je wat langer weg, bouw dan ook gerust rustpunten in voor je kind. Laat de buurvrouw eens langskomen om te kijken of spreek een momentje af waarop je met je kinderen kunt videobellen tijdens je pauze op het werk. Ook kinderen die alleen thuis kunnen blijven, kunnen een beetje controle soms best gebruiken, dat is het hele punt van opvoeden.”

Vanaf welke leeftijd vind jij dat kinderen alleen thuis mogen blijven?

