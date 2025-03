7 redenen om dagelijks een kiwi te eten

Kiwi kennen we als een echt vitaminebommetje. Dat bevestigt ook bio-ingenieur en doctor in de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Eric De Maerteleire in zijn boek Fabels en Feiten over Voeding en Gezondheid. We geven je 7 goede redenen om een kiwivoorraad in te slaan!

Kiwi: een merkwaardige vrucht

De kiwi is een bijzonder interessante vrucht met merkwaardige eigenschappen. Het is waterrijk (80 à 85%), bevat weinig calorieën (48 kcal/100 g) en amper vet (0,5%), maar heeft ook weinig eiwitten (1%). Daarnaast bevat de vrucht relatief veel koolhydraten (gemiddeld 10,5%), vitamines en sporenelementen, en een aantal fytonutriënten. En dat heeft geleid tot zijn goede reputatie.

7 redenen om kiwi’s in huis te halen

1. Verbetering van je weerstand

Kiwi bevat 65 à 95 mg vitamine C per 100 gram en dat is veel. Vitamine C speelt een heel belangrijke rol in de werking van ons immuunsysteem en het behoud van een goede weerstand. Vooral de gele kiwi heeft extra veel vitamine C. Met zo’n 161 mg vitamine C per 100 gram bevat de gele kiwi volgens Zespri zelfs driemaal zoveel als een sinaasappel.

Een volwassen persoon heeft voldoende aan een à twee kiwi’s per dag om aan de benodigde hoeveelheid vitamine C te komen. Daarmee is de kiwi een van de beste bronnen van vitamine C, vooral omdat hij altijd rauw wordt gegeten en vitamine C warmtegevoelig is. Hij bevat ook redelijk wat vitamine E en dat is merkwaardig, want vitamine E is een vetoplosbare vitamine. De meeste fruitsoorten zijn eerder arm aan vitamine E, met uitzondering van avocado, mango, sommige bessen (zwarte bessen, veenbessen) en dus de kiwi.

2. Goed voor je spijsvertering

Het enzym actinidine in het groene vruchtvlees van de kiwi helpt ons bij de vertering van eiwitten. Het zorgt er ook voor dat de aminozuren – de bouwsteentjes van eiwitten – sneller worden opgenomen door de spieren.

Een nadeel van het enzym actinidine is dat het ook de eiwitten in zuivelproducten afbreekt en dat de melk of yoghurt daardoor gaat schiften. Vandaar dat kiwi best niet gecombineerd wordt met eiwitrijke producten zoals melk, plattekaas of yoghurt. De afbraak van de aanwezige eiwitten geeft het geheel bovendien een bittere, onaangename smaak. Een eiwitrijk gerecht zoals bijvoorbeeld een kiwibavarois is dus op voorhand gedoemd om te mislukken.

3. Een betere slaap

Je zult het misschien nog nooit gehoord hebben, maar van kiwi’s zou je wel degelijk beter kunnen slapen. In de kiwi zit de stof serotonine, de voorloper van melatonine. Die stof helpt je om in te slapen en daarna in je diepe slaap te blijven. Serotonine helpt ook om wakker te worden in de ochtend. Een beperkt aantal onderzoeken suggereert dat je slaap efficiëntie toeneemt als je voor het slapengaan één of twee kiwi’s opeet.

4. Vol antioxidanten

Kiwi’s zijn rijk aan een serie andere sterke antioxidanten. De consumptie van twee kiwi’s per dag remt het samenklitten van de bloedplaatjes, waardoor het risico op trombose en dus op een cardiovasculaire aandoening wordt verlaagd. De antioxidanten beschermen ook het DNA tegen schade, activeren de witte bloedcellen, dragen bij tot de werking van het immuunsysteem, en hebben een pijnstillende en ontstekingsremmende werking.

Kiwi bevat ook vrij veel vitamine B11 of foliumzuur (11 à 30 μg/100 g) of 10% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (adh). Foliumzuur speelt een heel belangrijke rol in de preventie van hart- en vaatziekten en beschermt de zenuwcellen. Een tekort aan foliumzuur geeft een grotere kans op kanker en aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson.

5. Goed voor je ogen

Er zitten verschillende natuurlijke kleurstoffen in kiwi. De groene kleur is het bekende bladgroen of chlorofyl. Twee andere kleurstoffen zijn luteïne en zeaxanthine. Beide kleurstoffen behoren tot de grote groep van de carotenoïden en hebben een serie interessante eigenschappen. Zo spelen luteïne en zeaxanthine een zeer belangrijke rol in de preventie van leeftijdgerelateerde maculadegeneratie (AMD of age-related macular degeneration), een gevaarlijke oogziekte die tot blindheid kan leiden.

6. Goed voor de gezondheid van de dikke darm

Allereerst is kiwi rijk aan voedingsvezels met als voornaamste vertegenwoordiger pectine, een polysacharide die ook in appels voorkomt. De groene kiwi bevat meer dan dubbel zoveel voedingsvezels als de gele kiwi.

Voedingsvezels zijn gezond én nodig. Ze bevorderen de darmtransit, wat al meermaals is aangetoond in klinische studies en verminderen daardoor de kans op colorectale kanker en hart- en vaatziekten. Niet voor niets dus dat topdokter Dany De Looze kiwi’s aanraadt bij constipatie!

7. Regeling van de bloeddruk

Kiwi is, zoals alle fruitsoorten, rijk aan het mineraal kalium dat een tegengewicht vormt voor natrium (zout) in het lichaam en de bloeddruk doet dalen. Kalium zorgt ook voor een geringere kans op osteoporose, omdat het de uitscheiding van calcium (essentieel voor de botten) afremt. Kiwi’s zijn trouwens ook een goede bron van magnesium, zink, koper, mangaan en fosfor.

Meer lezen? Fabels en Feiten over Voeding en Gezondheid van Eric De Maerteleire (Manteau, € 25,99 bij Standaard Boekhandel)

Bron: gezond.be, zespri.com

