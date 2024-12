Fillers: onschuldig of gevaarlijk?

Fillers hebben de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen om rimpels en huidveroudering te verdoezelen. Heel wat mensen kiezen voor een prikje voor een jonger uiterlijk. Maar zijn die fillers wel zo onschuldig? Of zijn ze zelfs gevaarlijk?

Wat zijn fillers?

Bij het ouder worden verliest onze huid aan elasticiteit en volume. Daardoor krijgen we rimpels en een slappere huid. Fillers doen dan wat de naam al doet vermoeden: vullen. Ze worden gebruikt om plaatselijk volumeverlies in het gelaat of het lichaam te herstellen. Met een zeer fijne naald wordt een heldere gel onder de huid ingespoten waardoor de plek wordt opgevuld en gelift. De resultaten zijn meteen zichtbaar.

Heel wat delen van het gezicht kunnen worden behandeld met fillers, maar meestal worden ze gebruikt om rimpels te verdoezelen, wallen op te vullen, jukbeenderen te liften of lippen te vergroten. De filler verschilt in die zin dus van de spierontspanner botox. Die vult geen rimpels op, maar maakt lijntjes tijdelijk niet of minder zichtbaar door de onderliggende spieren te ontspannen.

Er bestaan verschillende soorten fillers, afhankelijk van het doel: hyaluronzuurfillers of collageenfillers.

Hyaluronzuurfiller

Fillers met hyaluronzuur worden het vaakst gebruikt. Hyaluronzuur komt van nature voor in je huid en geeft het gezicht volume. De stof speelt een grote rol bij de hydratatie van de huid en trekt daarbij ook extra vocht aan uit de omgeving. Naarmate we ouder worden, verliest onze huid hyaluronzuur en dus ook volume. Dat is precies wat deze filler probeert te corrigeren.

De hyaluronzuurfiller:

vult rimpels, plooien, volumeverlies en oneffenheden op aan de kaaklijn, wangen, lippen of wallen.

op aan de kaaklijn, wangen, lippen of wallen. geeft een tijdelijk effect dat tot 18 maanden aanhoudt, afhankelijk van het merk en de plaats van injectie.

effect dat tot 18 maanden aanhoudt, afhankelijk van het merk en de plaats van injectie. verdwijnt vanzelf op natuurlijke wijze doordat je lichaam het stofje oplost.

op natuurlijke wijze doordat je lichaam het stofje oplost. kan verwijderd worden door een inspuiting met hyaluronidase als je niet tevreden bent of een allergische reactie krijgt.

Collageenfiller

Een collageenfiller bevat, naast soms hyaluronzuur, ingrediënten die ervoor zorgen dat je huid zelf collageen aanmaakt. Collageen is dé stof die zorgt voor de stevigheid en elasticiteit van je huid. De afbraak van collageen is jammer genoeg onvermijdelijk naarmate we ouder worden. Daarom richt deze fillerbehandeling zich op het boosten van de collageenaanmaak. Het doel van de filler is dus niet alleen opvullen, maar ook de huid structureel verstevigen.

Daarnaast heeft de collageenfiller volgende eigenschappen:

meestal gebruikt voor een algemene verjonging van het gelaat , het wegwerken van diepere rimpels en plooien, verscherpen van de kaaklijn of verbeteren van acnelittekens en striemen.

, het wegwerken van diepere rimpels en plooien, verscherpen van de kaaklijn of verbeteren van acnelittekens en striemen. geeft een tijdelijk effect dat na enkele weken optimaal is.

effect dat na enkele weken optimaal is. wordt na gemiddeld 12 maanden op natuurlijke wijze afgebroken door het lichaam, al blijven sommige tot 24 maanden werkzaam.

door het lichaam, al blijven sommige tot 24 maanden werkzaam. kan niet verwijderd worden. Heb je spijt van de collageenfiller? Dan zit er niets anders op dan te wachten tot ze oplost.

Permanente fillers?

De bovenstaande fillers verdwijnen na een aantal maanden en zijn bijgevolg steeds tijdelijk. Er bestaan echter ook permanente fillers met siliconen, maar die werden sinds enige tijd verboden in België. Deze behandeling was niet alleen onherstelbaar, ze gaf ook heel wat complicaties en ontstekingsreacties.

Een andere permanente techniek is de inspuiting met eigen lichaamsvet. Bij deze behandeling, ook wel lipofilling genoemd, wordt het eigen vet gebruikt om groefjes en deukjes op te vullen in het gelaat of lichaam. Het resultaat is in dat geval blijvend.

Als je voor elk rimpeltje naar fillers grijpt, riskeer je er op termijn erg onnatuurlijk uit te zien.

Zijn fillers onschuldig?

Hoewel er over het algemeen weinig risico’s aan verbonden zijn, blijft een fillerbehandeling een medische ingreep. Er is altijd een kleine kans op complicaties. De eerste dagen of weken kan er sprake zijn van een afweerreactie op het ‘vreemd’ materiaal in het lichaam:

zwelling,

pijn,

jeuk,

roodheid of blauwe plek,

vochtophoping,

gevoeligheid op de plaats van injectie.

Omdat hyaluronzuurfillers en collageenfillers op basis van calcium uit lichaamseigen stoffen bestaan, is de kans op allergische reacties kleiner. Andere collageenfillers kunnen ingrediënten bevatten die meer klachten geven, zoals infecties of bultjes onder de huid.

Een ernstige complicatie ontstaat echter wanneer de filler in of rond een bloedvat wordt gespoten. De bloeddoorstroom kan daardoor geblokkeerd raken, waardoor de huid plaatselijk afsterft. Zo kan een filler onder de ogen er zelfs voor zorgen dat je blind wordt. Daarom is het net zo belangrijk op zoek te gaan naar een gespecialiseerde arts die weet wat hij doet.

Trop is te veel

De meeste fillers mogen dan wel relatief veilig zijn, je gebruikt ze best beperkt. Als je voor elk rimpeltje naar opvulmateriaal grijpt, riskeer je er op termijn erg onnatuurlijk uit te zien. Wie enkele recente foto’s van Madonna zag, heeft het fenomeen misschien al eerder gezien: de pillow face. Die term wordt gebruikt als het gezicht te veel is opgevuld om de huid strak te krijgen, waardoor een opgeblazen gelaat ontstaat. Madonna is trouwens lang niet de enige die de tand des tijds wil bestrijden met te veel vulmateriaal, heel wat Hollywoodsterren gingen jammer genoeg voor een prik te veel.

Ook als je fillers wil gebruiken om ergens bijkomend volume te creëren, denk je beter twee keer na. Je gebruikt ze best enkel om verloren volume te herstellen en niet om structureel te veranderen aan de vorm van je gezicht. Omdat het vulmateriaal de huid uittrekt, wordt ze op lange termijn juist losser dan voorheen. Niet gevaarlijk, maar zeer zeker niet de bedoeling!

Bezint eer je begint

Conclusie: denk goed na voor je aan fillers begint! Hoewel de techniek veelvuldig wordt toegepast, zijn kwalijke gevolgen altijd mogelijk. Vooral wanneer de arts niet bekwaam is om fillers toe te dienen of er materiaal van mindere kwaliteit wordt gebruikt treden complicaties vaker op. Fillers zijn niet goedkoop en dus niet te verkrijgen ‘voor een prikje’. Als de prijs te mooi is om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook effectief het geval.

Ga dus steeds bij een arts met ervaring en vraag naar het type fillers dat gebruikt wordt. Enkel gespecialiseerde cosmetisch artsen en dermatologen kunnen goed inschatten welke filler geschikt is en of ze een oplossing zijn voor je esthetisch probleem.

Bronnen: health.harvard.edu, healthline.com

