Wat gebeurt er met je borsten als je geen bh draagt?

Een bh, de ene vrouw kan zich niet snel genoeg ontdoen van het steunend stukje ondergoed, de andere zou hem dag en nacht dragen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je geen bh draagt? Is dat gezonder voor je borsten, of juist niet? Omdat het vandaag nationale ‘Geen bh-dag’ is, zochten we het uit.

De bh, niet meteen een succes

De bh werd uitgevonden als alternatief voor het strakke korset. De zogenaamde ‘brassière’ moest de boezem, vooral een groter exemplaar, bedekken en ondersteunen met twee banden over de schouders. Een succes kon je het niet echt noemen, want het werd vooral een kledingstuk voor thuis. De bh zoals we die nu kennen, werd pas een hit toen het korset uit de mode geraakte. Het werd dan pas normaal om een kledingstuk te dragen dat de borsten scheidt, beschermt en ondersteunt. En die ondersteuning is tot op vandaag dé reden waarom vrouwen een bh dragen, al wordt het nut ervan meer en meer in vraag gesteld.

Krijg je slappe borsten als je geen bh draagt?

Dat je borsten sneller zouden gaan hangen als je geen bh draagt, is volkswijsheid nummer 1. Of je borsten al dan niet snel gaan hangen wordt vooral bepaald door factoren zoals leeftijd, (veranderingen in) gewicht, erfelijkheid, hormonale veranderingen en zwangerschap​. Het dragen van een bh is dus niet zo doorslaggevend als wordt gedacht als het gaat om verslapping van je borsten.

Jammer genoeg zal de zwaartekracht altijd een rol spelen, of je nu een bh draagt of niet. De huid en weefsels van je borsten zullen namelijk met de tijd onvermijdelijk verslappen. Hoewel een bh je borsten wel degelijk optilt, valt er uiteindelijk niet veel te doen tegen moeder natuur en haar zwaartekracht.

Maken bh’s je borsten lui en ongetraind?

Er wordt vaak gedacht dat je borsten ‘lui’ worden als je een bh draagt, waardoor ze uiteindelijk juist minder pront onder je blouse pronken. Borsten bestaan voornamelijk uit vet- en klier- en bindweefsel, en geen spieren. Er valt dus niets te trainen om verslapping van je boezem tegen te gaan. Hoewel er wel spieren ónder je borsten zitten, hebben die geen effect op de stevigheid van je borsten zelf.

Menopauzeconsulente Leen Steyaert schrijft in haar boek Over borsten dat een bh je borsten toch slapper zou maken. Wanneer je geen bh draagt, kunnen je borsten vrij bewegen, waardoor ze steviger worden, zo stelt ze. Dat zou komen doordat het bindweefsel en de ondersteunende ligamenten zich dan beter zouden ontwikkelen. Toch lijkt deze stelling niet ondersteund door onderzoek.

Geen link tussen bh’s en borstkanker

Een van de grootste fabels is dat een bh dragen het risico op borstkanker zou vergroten. De link tussen borstkanker en een bh is nergens op gebaseerd. Of je nu dag en nacht een bh draagt of nooit, het maakt geen verschil voor je risico op borstkanker. Wie dus kiest voor een dagelijkse ondersteuning mag op beide oren slapen. En voor wie zich zorgen maakt over borstkanker: een gezonde levensstijl is de allerbeste manier om het risico op borstkanker zo klein mogelijk te houden.

Beschermend vetweefsel

Dat het risico op borstkanker zou verhogen, wordt soms toegeschreven aan het feit dat een te strakke bh je lymfesysteem zou insnoeren. Zo zou het achterwege laten van de bh ervoor zorgen dat er een betere doorbloeding is, waardoor toxische stoffen beter worden afgevoerd. Artsen zijn het daar echter niet mee eens. Zeker vrouwen met een grotere borstomtrek hoeven niets te vrezen, omdat er sowieso genoeg vetweefsel in je borst zit ter bescherming. Bij erg magere vrouwen zou het theoretisch kunnen, maar dan zou de bh zodanig moeten spannen dat die sowieso niet meer te dragen valt.

Ondersteuning is soms nodig

Het dragen van een bh kan dus in geen geval kwaad, maar is het dan ongezond om er géén te dragen? Ook hier is het antwoord neen, al kan het wel nuttig zijn als je gezegend bent met een weelderige buste.

Wie grote borsten heeft, zal de ondersteuning van een bh namelijk vaker wel nodig hebben. Bh’s helpen de spieren en de wervelkolom namelijk in een betere positie te komen. Zo kun je last krijgen van schouder-, rug- of nekpijn. Ook bij het sporten of fysieke activiteit wordt een geschikte bh eerder aangeraden, want die vermindert de beweging van de borsten en ook bijbehorend ongemak of pijn.

Of je een bh nodig hebt ,hangt verder vooral af van je eigen voorkeur. Heb je nergens last van als je geen bh draagt, dan is dat prima. Draag je er liever dag- en nacht eentje, dan kan dat evengoed. Een bh is er vooral om het comfort van vrouwen te verhogen.

Een passende bh is cruciaal

Als je dan toch een bh draagt, is het van het grootste belang dat dat exemplaar goed past om klachten te voorkomen. Dat wil zeggen: afgestemd op je borstgrootte en -omtrek, en met voldoende spanning op de rugband én de schouderbandjes. Vrouwen vertrouwen namelijk vaak enkel op de rugband, zonder aan de opwaartse ondersteuning te denken. Je kunt je bh-maat best regelmatig opnieuw meten, zo weet je zeker of je oude bh’s nog geschikt zijn.

Denk daarnaast ook eens na over het model en de vorm van je bh’s. Zo kunnen bralettes of beugelloze bh’s je misschien meer comfort geven, of is een bh met extra brede bandjes voor jou misschien de beste keuze. Wat je ook kiest, focus vooral op je eigen comfort.

Bronnen: health.harvard.edu, pink-ribbon.be, eoswetenschap.eu

