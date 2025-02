Netelroos: dit moet je erover weten!

Ongeveer 1 op de 5 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met netelroos. Wat is dat juist? En wat kun je eraan doen? Je leest er hier alles over.

Wat is netelroos?

Netelroos (ook wel galbulten of, volgens de medische term, urticaria) is een huidaandoening waarbij vocht zich onder de huid ophoudt en er bultjes, rode of bleke plekken en zwellingen ontstaan. Niet iedereen heeft dezelfde symptomen, maar de meeste mensen ervaren jeuk en een branderig gevoel. Netelroos kan overal op het lichaam voorkomen.

Er is een onderscheid tussen acute en chronische netelroos.

Acute netelroos : deze vorm ontstaat vaak heel snel na contact met de uitlokkende factor . Vaak verdwijnt de oorspronkelijke huiduitslag weer binnen de 24 uur, maar daarna kunnen de bultjes wel weer terugkeren. Dat proces duurt meestal één tot zes weken . Het gaat dan uiteindelijk vanzelf voorbij.

: deze vorm ontstaat vaak . Vaak verdwijnt de oorspronkelijke huiduitslag weer binnen de 24 uur, maar daarna kunnen de bultjes wel weer terugkeren. Dat proces duurt meestal . Het gaat dan uiteindelijk vanzelf voorbij. Chronische netelroos: je kunt van chronische netelroos spreken wanneer de symptomen meer dan zes weken aanhouden. Uiteindelijk kan de netelroos nog verdwijnen, maar sommige mensen hebben er jaren aan een stuk last van. Naast de fysieke last ervaren velen van hen vaak stress en schaamte door de ziekte. Om hen een hart onder de riem te steken, is er elk jaar op 1 oktober de Wereldnetelroosdag.

Mogelijke oorzaken van netelroos

De oorzaak van netelroos hangt af van persoon tot persoon, en dat maakt het moeilijk om ‘m te vinden. Soms is er geen duidelijke uitlokkende factor, maar heeft het te maken met één van volgende dingen:

Infectie met een virus, zoals een verkoudheid of buikgriep. Dit is vaak het geval bij kinderen.

met een virus, zoals een verkoudheid of buikgriep. Dit is vaak het geval bij kinderen. Een allergische reactie op voedsel , zoals melk, eieren, noten, vis, kleurmiddelen. In dat geval ontstaat de netelroos altijd binnen een uur na het eten van het voedingsmiddel. Ook deze oorzaak komt vaker bij kinderen voor, dan bij volwassenen.

, zoals melk, eieren, noten, vis, kleurmiddelen. In dat geval ontstaat de netelroos altijd binnen een uur na het eten van het voedingsmiddel. Ook deze oorzaak komt vaker bij kinderen voor, dan bij volwassenen. Insectenbeten .

. Contact met planten of dieren , zoals brandnetels.

of , zoals brandnetels. Gebruik van geneesmiddelen , zoals antibiotica of pijnstillers.

, zoals antibiotica of pijnstillers. Druk op de huid door bijvoorbeeld strakke kledij.

door bijvoorbeeld strakke kledij. Koude wind of (UV-)licht.

Opwarming van de huid of fysieke inspanning.

van de huid of fysieke inspanning. Hevige emoties of stress.

of stress. Gebruik van bepaalde cosmetica.

Wat kun je eraan doen?

De behandeling hangt af van het type netelroos. Als je weet wat de oorzaak is, kun je simpelweg wegblijven van de uitlokkende factor. Als bij jou netelroos uitgelokt wordt door een reactie op bepaalde voeding, is het meestal vrij makkelijk om deze voedingsstof uit je dieet te schrappen. Als je netelroos ontstaan is door gebruik van medicatie, ligt dat natuurlijk al iets moeilijker. Je kijkt dan best samen met je arts of er alternatieve geneesmiddelen zijn die de netelroos niet opwekken.

Wanneer je de oorzaak niet kent, is een behandeling heel moeilijk. Bovendien is chronische netelroos niet volledig te verhelpen. Je kunt de symptomen dan wel op verschillende manieren verlichten, maar een echte remedie is er niet. Een geneesmiddel dat vaak wordt voorgeschreven is antihistamine, maar ook dat helpt niet bij iedereen. Gelukkig wordt er wel veel vooruitgang geboekt in het onderzoek naar een geneesmiddel, misschien is het er dus binnenkort wél!

Stress verergert netelroos en dus kan ook ontspanning al helpen om de symptomen te verzachten. Dit kan door simpelweg neer te liggen, maar ook door eens te gaan wandelen of fietsen. Natuurlijk is het niet altijd zo vanzelfsprekend om je te ontspannen. Je bekijkt best met je arts welke behandeling gepast is voor jou.

