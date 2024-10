Af en toe de pauzeknop indrukken is zó belangrijk voor je (mentale) gezondheid. Neem dus regelmatig een moment voor jezelf. En dat kan gewoon thuis: deze gratis apps voor ontspanning helpen je op weg.

Breathly

Talloze wetenschappelijke studies zijn het erover eens: door traag en bewust te ademen geraak je meer en meer ontspannen. De app Breathly bevat eenvoudige ademhalingsoefeningen en begeleidt je met geluid en beelden terwijl je ze uitvoert. Met de timer stel je zelf in hoe lang je sessie mag duren. Makkelijk in gebruik, instant effect!

Beschikbaar via de Apple Store of Google Play.

Day One

Een klassiek dagboek bijhouden ken je wel, maar met journaling wordt dat een echt me-time moment. Je pent hierbij niet enkel gebeurtenissen, maar ook gedachten, gevoelens en beslommeringen neer. Dat kan natuurlijk in een papieren schriftje, maar er zijn ook apps die je op weg helpen, inspireren en motiveren. Day One is er zo eentje: een populaire, gebruiksvriendelijke journal-app om tekst, foto’s, audio-opnames en locaties bij te houden. Maak er een dagelijkse gewoonte van, en je hebt er meteen een moment van ontspanning bij!

Beschikbaar via de Apple Store of Google Play.

Insight Timer

Insight Timer viel al meerdere keren in de prijzen, en terecht. Dit is één van de meest allround apps voor ontspanning, met gratis (geleide) meditaties, slaapmuziek, lezingen door experts van prestigieuze universiteiten en nog veel meer tools om even te relaxen. Je kunt zelf instellen op welke doelen je wilt focussen en jezelf uitdagen met maandelijkse challenges.

Beschikbaar via de Apple Store of Google Play.

Down Dog

Als het om apps voor ontspanning gaat, komt ook yoga al snel in beeld. Zeker de rustige vormen, zoals Yin en Restorative, zijn aan te bevelen. De app Down Dog is heel makkelijk in gebruik en presenteert oefeningen aan de hand van duidelijke video’s. Je kunt je sessie aanpassen naargelang je niveau, de tijd die je wilt spenderen en het doel dat je wilt bereiken. De eerste 21 dagen zijn gratis, nadien betaal je maandelijks.

Beschikbaar via de Apple Store of Google Play.

Relax Melodies

Dat muziek en geluiden therapeutisch kunnen zijn, weten de ontwikkelaars van de app Relax Melodies maar al te goed. Relax Melodies bevat een immense geluidenbibliotheek met allerlei (natuur)geluiden waaruit je kunt kiezen. Handig om ‘s avonds beter in slaap te vallen, maar ook handig voor wanneer je bijvoorbeeld wilt mediteren of lezen.

Beschikbaar via de Apple Store of Google Play.

Meer inspiratie om thuis te ontspannen?

