Veerle (38): “Mijn veertienjarige dochter heeft veel last van acne en liet onlangs uitschijnen dat ze zich daardoor niet meer goed in haar vel voelt. Daardoor overweeg ik om haar een anticonceptiepil te laten nemen. Is dat een goed idee?”

Helpt de pil bij acne?

Anouk Buelens-Terryn: “Het spijt me om te horen dat je dochter zich door haar acne niet zo goed in haar vel voelt. Huidaandoeningen kunnen een grote impact hebben op je zelfbeeld. Het lijkt me ook geen slecht idee om niet alleen op een medische oplossing te focussen, maar ook te zoeken naar hoe je haar mentaal welzijn kunt ondersteunen op andere vlakken.

Dat terzijde, is je vraag of de anticonceptiepil een oplossing kan bieden een relevante vraag. In de meeste gevallen heeft de pil een positief effect op de huid, maar dat is ook persoonsafhankelijk en kan niet gegarandeerd worden. Je kunt het natuurlijk proberen, zeker als ze ook een anticonceptiewens heeft, of er nood aan heeft om haar menstruatie te reguleren. Dan sla je mogelijk twee vliegen in één klap. De effecten zouden dan na drie tot vier maanden zichtbaar moeten zijn.

Niet-hormonale opties

Heb je met haar al eens gesproken over hormonale anticonceptie als oplossing? Ik merk namelijk dat veel jongeren een uitgesproken mening hebben over (hormonale) anticonceptie. Het is een goed idee om een duidelijk zicht te krijgen op hoe je dochter daarover denkt. Er zijn namelijk ook andere behandelingen voor acne, die je kunt proberen. Er is een heel scala aan medicijnen en zalven die door de huisarts of dermatoloog voorgeschreven kunnen worden. Om de acne te behandelen, hoef je dus zeker niet enkel naar hormonale anticonceptie te kijken.

Wil je meer weten over alternatieve opties? Lees dan hier hoe je acne kunt behandelen zonder hormonale anticonceptie. Het is daarnaast belangrijk te weten of het wel degelijk om acne gaat. Andere huidaandoeningen zoals rosacea kunnen er namelijk gelijkaardig uitzien. Ga bij twijfel naar de dermatoloog voor een advies op maat.

