Een goede vriend kan je dag maken, je zelfvertrouwen een boost geven of een schouder zijn die je soms nodig hebt. Helaas geldt dat niet voor elke vriend. Hoe herken je toxische vriendschappen? Therapeute Nedra Glover Tawwab geeft in haar boek Gezonde grenzen een overzicht.

10 tekenen van een toxische vriendschap:

Een vriendschap wil je niet zomaar als toxisch bestempelen. Maar hoe merk je dan dat het toch niet meer goed zit tussen jullie? Dit zijn de signalen volgens Nedra Glover Tawwab.

Er speelt competitie tussen jullie

tussen jullie Als je bij je vriend(in) bent, toon je je van je slechtste kant

Je voelt je emotioneel uitgeput na contact met je vriend

na contact met je vriend Je vriend(in) zet je weleens voor schut in het bijzijn van anderen

in het bijzijn van anderen Jullie hebben niets (meer) gemeenschappelijk

(meer) Je vriend(in) vertelt heel persoonlijke informatie door aan anderen

door aan anderen Je hebt het gevoel dat je meer geeft dan je krijgt

dan je krijgt Jullie slagen er niet in om meningsverschillen op te lossen

op te lossen Je vriend(in) respecteert je grenzen niet

niet Je hebt het gevoel dat je vriend(in) alleen maar klaagt

Het einde van een vriendschap?

Dat vriendschappen evolueren hoeft helemaal niet erg te zijn volgens Kris De Groof, (relatie)therapeut. “Gemiddeld verandert een vriendschap na een periode van zeven jaar”, vertelt ze daarover. “Ze verdwijnt niet noodzakelijk, maar vrienden zien elkaar minder frequent of de aard van activiteiten verandert”, legt ze uit. Een toxische vriendschap hoeft dus niet altijd de reden te zijn van het einde van een vriendschap en omgekeerd hoeft een kink in de kabel niet altijd het einde te betekenen van de vriendschap. Net als in andere relaties is het goed om aan te geven wat je stoort en wat je zou helpen om je gevoel terug te verbeteren. Pas als dat niet lukt, kan een breuk de oplossing zijn. “Ik merk bij cliënten dat het een grote impact kan hebben en dat een verloren vriendschap veel verdriet met zich kan meebrengen, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. We zijn als mens continu in evolutie, we veranderen en onze verwachtingen van vriendschappen veranderen mee.”

Maar wanneer is het dan tijd voor het einde van een vriendschapsrelatie? Journaliste Raounak Khaddari schreef er een boek over. In ‘Even goede vrienden’ vertelt ze openhartig over haar vriendschapsbreuk met twee vriendinnen waaruit ze niet meer de nodige energie haalde. Via Whatsapp liet ze weten dat ze de vrienschapsrelatie niet meer zag zitten. “Ik zou het zelf niet meer via Whatsapp doen”, vertelt ze daarover. “Er zijn verschillende manieren. Je kunt een vriendschap laten doodbloeden, maar het kan ook nuttig zijn om een vriendschap te beëindigen. Dat kan door simpelweg het gesprek aan te gaan en aan te geven dat de vriendschap voor jou moeilijk ligt. Je hoeft daarom de ander niet te verwijten, maar vanuit je eigen gevoel te vertellen. Gemakkelijk is het zeker niet, maar als je een vriendschap die niet meer goed voelt verbreekt, komt er meer tijd voor de vriendschappen die je wél een goed gevoel geven.”

Meer artikels over psychologie & relatie:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!