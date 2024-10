Hoe gezond zijn vegetarische vleesvervangers?

Wil je minder vlees eten of echt volledig vegetarisch eten? Dan zijn er al heel wat alternatieven om je vleesinname te vervangen. Welke vegetarische vleesvervangers zijn gezond en hoe zit het met kant-en-klare producten? Een woordje uitleg van de diëtist.

Kies de juiste vleesvervanger

Sophie Van de Veken, diëtist en diabeteseducator: “De voedingswaarden van kant-en-klare klare vegetarische vleesvervangers zijn vaak heel verschillend. Producten die gepaneerd zijn zullen al snel meer vet opnemen tijdens het bakken, ze zijn dus een minder gezonde keuze.

Toch moet je het niet te ver gaan zoeken, want er zijn heel wat natuurlijke vegetarische vervangproducten waarmee je een perfect gezond voedingspatroon kunt opbouwen. Denk maar aan eieren, tofu, tempé, seitan, quorn, paddenstoelen en noten. Maar ook aan peulvruchten zoals kikkererwten, linzen en witte, bruine en rode bonen. Probeer ook eens zelf een vegetarische burger te maken met een natuurlijk vervangproduct.”

Waar moet je op letten als je een kant-en-klare vleesvervanger koopt?

“Kies je toch voor een kant-en-klare vleesvervanger, dan houd je het best rekening met het eiwit- en zoutgehalte en het aantal vetten. Ook de toevoeging van ijzer en vitamine B12 is erg belangrijk als je kiest voor een uitsluitend vegetarische levensstijl.

Houd rekening met volgende richtlijnen op de verpakking:

> 10g eiwit/100g

< 10g vet/100g

< 1,5g zout/100g

verrijkt met ijzer en vitamine B12.

Laat je goed begeleiden

“Wil je je levensstijl volledig omgooien? Laat je dan ook goed begeleiden door een erkende diëtist. Die leert je stap voor stap een gezonde levensstijl aan die haalbaar is en waarin alles nog steeds gegeten mag worden. Ga niet zomaar voedingsmiddelen schrappen die je lekker vindt, want dat heeft geen goede invloed op je mentale gezondheid en die is minstens even belangrijk. Het doel is om een gezonde relatie te ontwikkelen met voeding en dat kan alleen met een levensstijl die je ook makkelijk kunt volhouden zonder er moeite voor te moeten doen.”

