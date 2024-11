Tijdens de feestdagen willen we genieten, en zeker niet stressen. Dus waarom het ongelooflijk ingewikkeld maken als de enige echte boodschap luidt: genieten. Nee, je hoeft daarom geen diepvriespizza in de oven te schuiven, je kunt heus lekker vers én stressvrij dineren. Onze tips voor een makkelijk kerstmenu.

Dit jaar gaan we voor een kerstmenu waarbij je niet de hele tijd in de keuken moet staan. Voorbereiding is belangrijk, en daar helpen wij graag bij!

Een makkelijk kerstmenu: zo doe je het!

1. Geen ingewikkelde voorgerechten

Ga voor een makkelijk gerechtje met gerookte zalm, een (eventueel gekochte) plak paté of terrine of een feestelijk afgewerkte soep. Die soep kun je trouwens makkelijk op voorhand maken en in de diepvriezer bewaren, zodat je ze op de dag van het feest alleen nog moet opwarmen en afwerken.

Opgelet: room vries je beter niet mee in – een roomsoep werk je dus af op het moment zelf.

2. Ga voor een feestelijke pasta

Er is niks mis met een feestelijke pasta! We zetten hier enkele van onze favorieten in de kijker.

3. Voorbereiding troef

Maak iets wat je op voorhand kunt klaarmaken, zodat je met de gasten mee aan tafel kunt. Een stoofpotje of ovenschotel is altijd een goed idee. Met een lekker bijgerechtje maak je het direct een pak feestelijker. Ook met een gebraad heb je weinig werk. Wat kroketjes erbij en een groentegarnituurtje, en klaar.

4. Verdeel en heers

Geen tijd of zin om een hele kalkoen te vullen en in de oven te stoppen? Een rollade of een kalkoenstoofpotje is even lekker én veel makkelijker.

5. Spektakelstuk zonder stress

Ook je dessert hoeft niet ingewikkeld te zijn: snel én makkelijk is bijvoorbeeld een panna cotta. Of bak een simpele cake of biscuit en stop je tijd in de afwerking. Wil je het toch iets feestelijker? Ga dan voor een klassieke taart of een overheerlijk dessert in een glaasje. Altijd een succes!

Niet alleen een makkelijk kerstmenu, maar voor ieders wat wils:

Libelle Lekker presenteert: meer dan 100 kerstmenu’s! De redactie ging op zoek naar de meest spraakmakende kerstmenu’s: van traditioneel met een twist tot veganistisch en exotisch. Je vindt er een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert: let’s get cooking.

Nog meer lekker én makkelijk kerstkoken:

