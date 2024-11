Kerst is hét moment om het samen met je geliefden extra gezellig te maken. En wat is er leuker dan samen spelletjes spelen, tussen het uitgebreid dineren en de cadeautjes uitpakken door? Hier vind je alvast inspiratie voor toffe spelletjes om te spelen met kerst!

De leukste spelletjes tijdens kerst

1. Organiseer een familiequiz

Een spelletje dat altijd succes oogst met kerst is een familiequiz. Maak verschillende rondes, gebaseerd op een bekend formaat (Familieraad, Waagstuk, De Slimste Mens, …) en bedenk ook een ronde met vragen over je familie.

Tip: vind je het moeilijk om vragen te verzinnen? Geen nood! Er bestaan heel wat vragenspellen waarmee je onmiddellijk met het gezin of de familie aan de slag kunt. Met deze spelletjes voor kerst leer je je familie pas écht kennen!

2. Speel kerstbingo

Op het internet vind je heel veel verschillende kerstbingokaarten. Knip de symbolen uit, stop ze in een zak en trek om de beurt een kaartje. Wie het eerst een volle kaart heeft, heeft het spelletje gewonnen.

3. Zet een speurtocht uit

Verstop allerlei (kerst)voorwerpen in huis en maak er een lijstje van. Laat de kinderen op zoek gaan. Wie het eerst vijf voorwerpen gevonden heeft, wint.

4. Opdrachten-en-cadeautjes-spel

Maak kaartjes met een doe-opdracht (‘verwissel jouw cadeau met één van je rechterbuur’, ‘beeld een boom uit’ of ‘doe handstand’) of een (quiz)vraag. Pak om de beurt een pakje en een opdrachtkaartje. Wie zijn opdracht goed uitvoert, mag meteen een cadeau uitpakken.

Nog meer inspiratie nodig? 8 leuke spelletjes voor het uitdelen van cadeautjes

5. Maak een huisje van peperkoek

Ga aan de slag met peperkoek, glazuur en karamel en maak je eigen gingerbread house. Versier het huisje nadien naar hartenlust met snoepjes of marshmallows, en smullen maar! Het recept voor een peperkoekenhuisje vind je hier.

6. Plan een wandeling

Neem uitgebreid de tijd om de talloze licht- en kerstshows aan de huizen en in de tuinen van je buurt te bewonderen. Of plan een deugddoende natuurwandeling met de familie (hopelijk in de sneeuw)!

Nog meer kerstplannen?

