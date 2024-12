DIY: 12 zelfgemaakte kerstcadeautjes

Geen zin om kerstcadeautjes te beginnen shoppen, of vind je een geschenk kopen gewoonweg té onpersoonlijk? Haal je schaar, lijm en ander knutselgerief dan maar boven, want het is tijd om de leukste zelfgemaakte kerstcadeautjes tevoorschijn te toveren!

Zelfgemaakte kerstcadeautjes

1. Mooie onderleggers

Wat vind je van deze leuke onderleggers? Mooi, origineel en uiterst geschikt als kerstcadeau voor je mama of een andere geliefde, bijvoorbeeld.

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

2. Heerlijke geurkaarsen

Een cadeau voor iemand die van geurkaarsen houdt? Maak dan deze mooie kaarsen met essentiële oliën. Een mooi cadeau, én heel leuk om te doen.

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

3. Een eyecatcher in de woonkamer

Jouw beste vriendin plezieren doe je met deze kleurrijke muurversiering. Hét ideale presentje voor de vrolijke levensgenieters.

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

4. Handig én mooi kerstcadeautje

Heb je wat meer tijd, of ben je een gevorderde creatieveling? Dan zijn deze schaaltjes een erg leuk kerstcadeau waar je nog lang na de feestdagen plezier aan beleeft. Ideaal voor juwelen, bureaubenodigdheden of andere spulletjes in kwijt te kunnen!

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

5. Voor de pro’s

Kun je borduren als de beste? Dan kun je je misschien wel aan dit kussen wagen. Niet het makkelijkste zelfgemaakte kerstcadeau, maar het resultaat mag er wezen.

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

6. Toffe creaties met een geurtje

Je kunt het misschien niet meteen zien, maar dit zijn zeepjes! Ze ruiken heerlijk en zien er bovendien ook supermooi uit.

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

7. Unieke oorbellen

Je vriendin, zus, tante of moeder verrassen doe je met deze oorbellen. Een accessoire waar menig vriendinnen jaloers op zullen zijn.

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

8. Koekjesmix

Hét ideale last minute-kerstcadeau? Dat is ongetwijfeld een heerlijke koekjesmix. Makkelijk én lekker!

Doe je dit maakt, lees je hier.

9. Een bad van relaxatie

Schenk iemand een deugddoend avondje relaxen met een zelfgemaakte bruisbal voor in bad. Personaliseer met de favoriete geuren van je geliefde, en je hebt een origineel én uniek kerstcadeau.

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

10. Snoezige gehaakte knuffel

Ben je op zoek naar zelfgemaakte kerstcadeautjes voor je (klein)zoon, -dochter of petekindje? Deze superschattige knuffel wordt ongetwijfeld het nieuwe favoriete kameraadje van je oogappel!

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

11. Hippe gedraaide kaarsen

Dinerkaarsen zijn al enkele jaren o-ve-ral, en ook deze kerstperiode zijn ze niet weg te denken als trendy decoratiestuk. Wist je dat je makkelijk zelf gedraaide dinerkaarsen kunt maken? Een leuk geschenkje voor je tienerdochter, –zoon, -nichtje, -neefje of beste vriendin!

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

12. Een mooie wierookhouder

Heb je een vriendin, zus of dochter die graag wierook brandt? Dan is een zelfgemaakte wierookhouder het perfecte geschenkje! Gebruik de favoriete kleurtjes van je geliefde en stop er eventueel nog een paar nieuwe wierookstokjes bij als extraatje.

Hoe je dit maakt, ontdek je hier.

