7x zo hou je koken voordelig

Is je budget een beetje uit balans? Zelf koken pakt sowieso voordelig uit, zeker als je deze zeven tips in het achterhoofd houdt.

Zijn de gevolgen van de feestperiode zichtbaar in je portemonnee, let je op je centen met een grote uitgave in het verschiet of duurde de voorbije maand gewoon net iets te lang voor je bankrekening? Een snelle en efficiënte manier om geld te besparen is zelf koken: met deze tips komt dat extra voordelig uit.

1 Budgettoppers in bulk

Aardappelen, uien en wortelen zijn budgettoppers bij uitstek, lang houdbaar én inzetbaar in allerlei gerechten. Denk aan stoofpotjes, quiches, puree en soep. Vaak kun je ze ook in bulk kopen wat ze nog goedkoper maakt.

2 Blij met ei

Eitjes zijn nog zo’n budgetvriendelijk product waar je alle kanten mee uitkan en die bovendien lekker en gezond zijn. Verwerk ze in hartige taarten en frittata’s, gepocheerd bij een smeuïge puree of zachtgekookt in een kom dampende ramensoep.

3 Veggie koken = voordelig koken

Vlees en vis wegen al snel door op je voedingsbudget. Door af en toe een veggiedag in te lassen kun je heel wat geld besparen. Peulvruchten en eieren zijn op deze dagen goeie vervangers.

4 Vis in blik

Kies eens voor vis in blik, zoals tonijn, zalm of makreel. Het is net zo voedzaam als verse vis, goedkoper en makkelijk te verwerken in een salade of in een pasta.

5 In ’t seizoen

Koop altijd groenten en fruit van het seizoen. Dan is de aanvoer het grootst en de prijs het laagst. Het zorg er ook automatisch voor dat je voldoende gevarieerd eet.

6 Uit de diepvries

Diepvriesgroenten en -fruit zonder toevoegingen zijn een goed alternatief voor verse. Ze zijn geoogst en verwerkt op het juiste moment, snel en eenvoudig te bereiden, goedkoop, voedzaam, gemakkelijk te doseren en lang houdbaar.

7 Kliekjesdag

Roep een wekelijkse restjesdag in het leven.

Bewaar kleine restjes van rauwe groenten zoals een halve ui, het uiteinde van een komkommer, een stukje pompoen of kool… in de koelkast en maak er groentesoep van: elke week smaakt ze anders.

zoals een halve ui, het uiteinde van een komkommer, een stukje pompoen of kool… in de koelkast en maak er groentesoep van: elke week smaakt ze anders. Restjes bereide groenten kun je verwerken in stoemp, een pastagerecht, een goed gevulde omelet of quiche.

kun je verwerken in stoemp, een pastagerecht, een goed gevulde omelet of quiche. Of bewaar ze in de diepvriezer voor als je een keertje alleen voor jezelf moet koken: in géén tijd tover je dan iets lekkers op tafel.

